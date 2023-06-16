【港股市況】ATM升1%　百濟神州反彈7%　恒指高開86點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，港股今早續高開近百點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，百濟神州 （06160） 反彈7%，恒指高開86點，開報19915點，科指升0.5%，報4218點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【10：02】港股最新升約92點，報19921點，早段高見19979點，科指升0.2%，報4204點。

【10：00】京東 （09618） 逆市偏軟，跌0.3%。

【09：58】泡泡瑪特 （09992） 升幅擴大至逾4%，高見18.62元。泡泡瑪特表示，盲盒是潮玩行業流行的一種銷售形式，《指引》的出台，在監管層面為行業各參與者提供了明確的指導，對於促進企業規范經營、營造更好的行業環境以及助力行業有序、健康發展，都具有重要、積極的意義，未來會積極配合監管部門落實《指引》相關細則，助力潮玩産業健康有序發展。

【09：55】【生科股】和黃醫藥彈逾5% 治療直腸癌新藥上市申請獲歐洲EMA確認並受理

【09：54】中石油 （00857） 升逾3%，破頂高見5.89元，中海油 （00883） 升逾1%，中石化 （00386） 升0.4%。

【09：53】績後的大家樂 （00341） 股價再升逾1%，高見11.02元。

【業績│餐飲股】大家樂：將研外賣收取附加費 應對成本壓力

【09：52】半新股科笛 （02487） 股價再升近一成，高見31.2元創上市後新高。

【09：46】基石藥業 （02616） 升逾22%，高見3.21元。

【09：42】香港航天科技 （01725） 升逾3%，早段高見9.74元。香港航天科技公布，間接全資附屬公司港航科 （ 深圳 ）空間技術有限公司已於6月15日在太原衛星發射中心搭載長征二號丁運載火箭成功發射兩顆衛星，分別為「金紫荊衛星三十七號」及「金紫荊衛星三 十八號」，上述衛星均已成功進入預定軌道並在軌正常運行。

【09：38】滙豐 （00005） 升1%，破頂高見60.7元，友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.3%，中移動 （00941） 升0.7%，港交所 （00388） 升0.1%。

【09：27】和黃醫藥 （00013） 與武田（Takeda）宣布，呋喹替尼（fruquintinib）治療經治轉移性結直腸癌的FRESCO-2 III期研究結果於《刺針（The Lancet）》發表，股價高開半成。

【09：25】泡泡瑪特 （09992） 隨市高開0.6%。

【盲盒監管】市監局發4指引為盲盒經營劃出紅線 不得向8歲以下未成年人銷售

【09：24】蔚來 （09866） 升6%，小鵬汽車 （09868） 升近4%，理想汽車 （02015） 升0.2%。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，百濟神州 （06160） 反彈7%，恒指高開86點，開報19915點，科指升0.5%，報4218點。

【09：13】期指開報19930點，升117點。

【08：40】恒指黑期升約98點，報19928點。道指期貨跌44點，報34680點。

【08：40】【生科股】百濟神州將對Pharmacyclics發起的專利侵權指控開展堅決辯護

【08：22】【阿里巴巴9988】阿里巴巴總裁Michael Evans：將天貓引入歐洲 在地化方式試點西班牙 「馬雲仍然非常關心公司」

【08：00】【新股IPO】來凱醫藥2105今日起招股 一手入場費約6268元

【07：45】【富力2777】彭博：富力地產創始人張力同意引渡美國 將面臨刑事指控

【07：45】【Morning精點】銀行界：港元最優惠利率恐未加完︱鄭欣宜突然「失蹤」兩個月、經理人親證身體出問題

【07：45】港股ADR收報19965點，升137點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報61.09元，較港收市價高1.04元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報357.02元，較港收市價高2.02元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.15元，較港收市價高1.15元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國消費續旺，零售數據意外上升，美股造好，標指創13個月高，道指曾勁彈逾500點，道指最終收升428點，報34408點；標指升53點，報4425點；納指升156點或1.15%，報13782點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點 滙豐ADR高港2% （不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗

責任編輯︰梁浩碩