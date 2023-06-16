【恒指夜期+ADR】夜期跌134點　阿里美股失90港元關（不斷更新）

內地國常會僅稱「研究」經濟刺激措施，市場憧憬救市情緒降溫，夜期跌134點，港股ADR普遍下跌，阿里美股再失90港元關。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 135.51 -1.8% 騰訊ADR 357.05 -1.6% 滙豐ADR 61.40 +0.7% 阿里巴巴美股 89.92 -1.8%

北水續走資96億 50億沽盈富基金

北水繼續走資96.3億元，以盈富基金 （02800） 走資最多，淨沽50.3億元，國指ETF （02828） 亦淨走資14.8億元，另外，北水亦趁升市沽科技股，美團 （03690） 遭淨沽8.1億元，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 亦淨走資3.2億元及1.9億元。淨流入方面，中石油 （00857） 獲北水加倉1.3億元。

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阿里升3%越90關 恒指逾1750億成交升211點重上二萬關

港股升逾200點，重上20000點關口。恒指高開86點，其後走勢反覆向上，午後曾升327點，高見20155點，恒指收升211點，收報20040點，成交急增至1754.6億元，科指升0.8%，報4233點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 91.6 +2.9 +49 23 騰訊 363 +2.3 +38 16 滙豐 61 +1.6 +24 10 比亞迪 267.4 -0.5 -2 40 中移動 63.6 -0.6 -3 9 中石化 4.61 -1.9 -4 7

阿里巴巴 （09988） 升近3%，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升0.6%，碧服 （06098） 升逾4%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：00】夜期跌134點，報19993點

【19：24】恒指夜期升22點，報20149點。

【16：10】阿里巴巴 （09988） 升近3%，騰訊 （00700） 升逾2%，美團 （03690） 升0.6%，碧服 （06098） 升逾4%，恒指升211點，收報20040點，重上20000點，成交急增至1754.6億元，科指升0.8%，報4233點。

【16：00】恒指U盤前升185點，報20014點。

【15：45】瑞斯康 （01679） 跌幅擴大至75%，低見0.09元。

【15：39】恒指升約155點，報19982點，回落至20000點以下，科指升0.3%，報4211點。

【15：27】瑞斯康 （01679） 破頂高見0.42元後，尾市轉跌近三成，低見0.27元，成交9817萬元。

【15：25】滙豐 （00005） 尾市升近1.5%，破頂高見60.95元。

【15：19】恒指尾市升幅收窄至近200點，報20026點，升197點，科指升0.6%，報4221點。

【15：14】協鑫新能源 （00451） 升逾16%，協鑫科技 （03800） 升逾4%。

【15：13】【內房危機】渣打：內地房地產業並無顯著好轉 料一年後才始錄銷售增長

【14：56】港股曾高見20155點，升至100天綫（現處約20163點）前見回順，最新升251點，報20079點。

【14：38】大市成交已達1007億，恒指最新報20129點，升300點，科指升1.5%，報4263點。

【14：24】蔚來 （09866） 午後升7%，小鵬汽車 （09868） 升逾4%，理想汽車 （02015） 轉升0.5%。

【13：38】恒指升幅進一步擴大至近300點，升至20100點水平。

【13：24】大市升幅擴至200點，報20033點，科指升1%，報4240點。

【13：23】聯想 （00992） 午後升4%，暫為表現最好藍籌，舜宇 （02382） 逆市跌逾2%，藍籌中表現最差。

【13：17】大市重上20000點，最新高見20003點。

【13：11】恒指午後初段曾高見19999點，最新報19967點，升138點。

【13：08】【新股IPO】極兔速遞據報最快未來幾日遞表上市 最多集資10億美元 「球王」美斯任公司代言人

【13：06】領展 （00823） 升逾3%，高見46.9元。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後升近3%，高見91.7元，恒指升約167點，報19995點。

【13：00】港股午後初段升約130點，報19959點，科指升0.1%，報4203點。

【12：19】【國泰293】國泰10月起優化機師飛行時數薪金計算方式

【12：00】恒生指數半日升136點，報19965點，成交621.8億元。科指升0.1%，報4204點。阿里巴巴 （09988） 升逾2%重上90元關口，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升0.3%。蔚來 （09866） 再升逾5%，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，理想汽車 （02015） 逆市跌逾1%。

【11：58】【中國經濟】瑞銀下調中國今年經濟增長預測至5.2% 籲關注7月政治局會議

【11：58】【新股IPO】來凱醫藥2105首日招股 孖展暫錄1708萬 藥師幫9885孖展錄1倍超額認購

【11：40】港股中午收市前升約140點，報19969點，科指升0.2%，報4208點。

【11：30】上證升0.4%，深證升0.6%，創業板指升0.5%。

【11：20】【中國救市】傳中國擬推大規模經濟刺激措施 包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等

【11：11】嗶哩嗶哩 （09626） 跌0.8%，快手 （01024） 跌逾1%，百度 （09888） 跌0.4%，網易 （09999） 跌0.1%。

【10：54】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌逾3%，瑞聲 （02018） 跌2%。

【10：47】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，高見91.05元，騰訊 （00700） 升近1%，美團 （03690） 升0.1%。大市最新升116點，報19945點，科指升不足0.1%，報4199點。

【10：41】百濟神州 （06160） 反彈幅度擴大至逾8%，高見121.3元。

【10：17】雲頂新耀 （01952） 股價回吐7%，低見15.86元。

【10：02】港股最新升約92點，報19921點，早段高見19979點，科指升0.2%，報4204點。

【10：00】京東 （09618） 逆市偏軟，跌0.3%。

【09：58】泡泡瑪特 （09992） 升幅擴大至逾4%，高見18.62元。泡泡瑪特表示，盲盒是潮玩行業流行的一種銷售形式，《指引》的出台，在監管層面為行業各參與者提供了明確的指導，對於促進企業規范經營、營造更好的行業環境以及助力行業有序、健康發展，都具有重要、積極的意義，未來會積極配合監管部門落實《指引》相關細則，助力潮玩産業健康有序發展。

【09：55】【生科股】和黃醫藥彈逾5% 治療直腸癌新藥上市申請獲歐洲EMA確認並受理

【09：54】中石油 （00857） 升逾3%，破頂高見5.89元，中海油 （00883） 升逾1%，中石化 （00386） 升0.4%。

【09：53】績後的大家樂 （00341） 股價再升逾1%，高見11.02元。

【業績│餐飲股】大家樂：將研外賣收取附加費 應對成本壓力

【09：52】半新股科笛 （02487） 股價再升近一成，高見31.2元創上市後新高。

【09：46】基石藥業 （02616） 升逾22%，高見3.21元。

【09：42】香港航天科技 （01725） 升逾3%，早段高見9.74元。香港航天科技公布，間接全資附屬公司港航科 （ 深圳 ）空間技術有限公司已於6月15日在太原衛星發射中心搭載長征二號丁運載火箭成功發射兩顆衛星，分別為「金紫荊衛星三十七號」及「金紫荊衛星三 十八號」，上述衛星均已成功進入預定軌道並在軌正常運行。

【09：38】滙豐 （00005） 升1%，破頂高見60.7元，友邦 （01299） 逆市偏軟跌0.3%，中移動 （00941） 升0.7%，港交所 （00388） 升0.1%。

【09：27】和黃醫藥 （00013） 與武田（Takeda）宣布，呋喹替尼（fruquintinib）治療經治轉移性結直腸癌的FRESCO-2 III期研究結果於《刺針（The Lancet）》發表，股價高開半成。

【09：25】泡泡瑪特 （09992） 隨市高開0.6%。

【盲盒監管】市監局發4指引為盲盒經營劃出紅線 不得向8歲以下未成年人銷售

【09：24】蔚來 （09866） 升6%，小鵬汽車 （09868） 升近4%，理想汽車 （02015） 升0.2%。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%，百濟神州 （06160） 反彈7%，恒指高開86點，開報19915點，科指升0.5%，報4218點。

【09：13】期指開報19930點，升117點。

【08：40】恒指黑期升約98點，報19928點。道指期貨跌44點，報34680點。

【08：40】【生科股】百濟神州將對Pharmacyclics發起的專利侵權指控開展堅決辯護

【08：22】【阿里巴巴9988】阿里巴巴總裁Michael Evans：將天貓引入歐洲 在地化方式試點西班牙 「馬雲仍然非常關心公司」

【08：00】【新股IPO】來凱醫藥2105今日起招股 一手入場費約6268元

【07：45】【富力2777】彭博：富力地產創始人張力同意引渡美國 將面臨刑事指控

【07：45】【Morning精點】銀行界：港元最優惠利率恐未加完︱鄭欣宜突然「失蹤」兩個月、經理人親證身體出問題

【07：45】港股ADR收報19965點，升137點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報61.09元，較港收市價高1.04元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報357.02元，較港收市價高2.02元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.15元，較港收市價高1.15元或1.3%。

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【07：30】美國消費續旺，零售數據意外上升，美股造好，標指創13個月高，道指曾勁彈逾500點，道指最終收升428點，報34408點；標指升53點，報4425點；納指升156點或1.15%，報13782點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點 滙豐ADR高港2% （不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、中遠海能、新秀麗

責任編輯︰梁浩碩