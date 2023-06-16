【生科股】百濟神州反彈7%　將對Pharmacyclics發起的專利侵權指控開展堅決辯護

▲ 【生科股】百濟神州將對Pharmacyclics發起的專利侵權指控開展堅決辯護

百濟神州 （06160） 表示，關注到Pharmacyclics LLC公司對集團和全資子公司BeiGene USA提出申訴，聲稱集團的百悅澤（BRUKINSA）侵犯了Pharmacyclics於2023年6月13日授權的一項專利。集團表示，其研發是原創性的，將對所有此類專利侵權指控開展堅決的辯護。

百濟神州周五（16日）反彈7.1%，報120元，昨日大成交下跌12.4%，報112元，創半年低。

百濟神州針對百悅澤已經建立了具有原創性和創新性的全球智慧財產權體系， 以彰顯百悅澤差異化的療效和安全性。百悅澤在全球範圍內開展了廣泛的臨床開發與註冊項目，包括在全球29個市場開展的35項臨床試驗，全球入組患者超過4,900人。目前，百悅澤已經在全球超過65個市場獲批，其中在美國已獲批用於慢性淋巴細胞白血病（CLL）╱小淋巴細胞淋巴瘤（SLL）、華氏巨球蛋白血症 （WM）、套細胞淋巴瘤（MCL）、復發╱難治性（R/R）邊緣區淋巴瘤（MZL）。

作為一家立足於科學的全球性生物科技公司，百濟神州在五大洲擁有超過9,400人的團隊及運營體系。集團高度重視和尊重有效且可執行的智慧財產權，並對百悅澤的智慧財產權保有充分信心。

6月，Pharmacyclics LLC公司在美國特拉華州地方法院對公司及公司全資子公司BeiGene USA，Inc. 提出申訴。Pharmacyclics LLC公司聲稱公司產品百悅澤侵犯了其一項於2023年6月13日授權的專利，並請求法院判決認定公司就百悅澤開展的相關活動導致及將導致他人侵犯其專利，以及給予其法院認為適當的但未提出具體訴請金額賠償等。

相關文章：

【異動｜生科股】百濟神州大成交跌12% 傳遭美國藥企艾伯維控告旗下BTK抑製劑澤布替尼侵權

【業績｜生科】再鼎醫藥首季虧損收窄四成 產品收入按年增長36%

【生科股】康希諾彈2%、重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）獲批註冊證明書

編輯：姚卓然