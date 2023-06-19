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【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？618銷售數據解讀（歡迎觀眾問股）

股市 08:34 2023/06/19

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市場憧憬內地出招刺激經濟，加上美國國務卿布林肯訪華中美有望破冰，港股上周五重上2萬點，收升211點。總結全周，恒指累升650點，連升3個星期。即日起「港幣–人民幣雙櫃台模式」推出，會否進一步刺激港股成交？恒指下一站怎走？「618購物節」步入尾聲，有內媒指，阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓305個品牌成交破億，逾256萬中小商家成交超越去年；京東 （09618） 上周六晚啟動「618高潮期」後，首10分鐘約30%國產品牌GMV增逾倍，618銷售數據怎解讀？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解全新一周大市焦點。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : 開市追揸沽

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