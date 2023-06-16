▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴總裁Michael Evans：將天貓引入歐洲 在地化方式試點西班牙 「馬雲仍然非常關心公司」

阿里巴巴 （09988） 董事兼總裁Michael Evans表示，公司將把中國電子商務服務「天貓（Tmall ）」引入歐洲，並在當地市場引入當地品牌，以及為當地消費者提供服務。

他指，公司目前正在西班牙進行試點項目，目標是擴展到整個歐洲，又表示歐洲市場是所有具有國際成分的業務的首要之選，包括國際商業業務、雲業務，尤其是物流業務。

雖然阿里巴巴進軍國際網購市場並非新鮮事，而且擁有一直專注於歐洲的全球速賣通（AliExpress）網站。 但是，速賣通有從中國運往歐洲的貨物。即使 產品可能比競爭對手便宜，但運輸時間通常很長。 因此，Evans表示，歐洲的天貓將專注於向當地購物者銷售本地品牌。不過，目前尚不清楚這是否會以任何方式與全球速賣通合併。

馬雲仍然非常關心公司

另外，當被問及阿里巴巴創始人馬雲時，Evans表示，馬雲仍然是阿里巴巴的最大股東，並且仍然非常關心公司，直言「他今天對這家公司的關心與他創立時一樣，我認為只要阿里巴巴和馬雲還在，這種情況就會持續下去」。

他又指，馬雲活得很好，很開心，又在東京的一所大學教書，並在中國度過更多時間。

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編輯：姚卓然