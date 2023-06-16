▲ 【新股IPO】來凱醫藥2105今日起招股 一手入場費約6268元

來凱醫藥 （新上市編號︰02105） 今日（16日）起至21日招股。諾華（美：NVS）持股的生物醫藥科技公司來凱醫藥計劃發行6372.8萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12.41元，集資最多7.9億元。來凱醫藥每手500股，一手入場費約6267.6元。來凱醫藥預期將於6月29日掛牌。中金為獨家保薦人。

來凱醫藥有兩款核心產品及14種其他管線候選產品。核心產品LAE002是一種三磷酸腺苷（ATP）競爭性AKT抑制劑，用於治療卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐藥實體瘤。另一款核心產品LAE001是雄激素合成抑制劑，可同時抑制細胞色素P450家族17亞族A成員1（CYP17A1）及細胞色素P450家族11亞族B成員2（CYP11B2），用於治療前列腺癌。

來凱醫藥現時沒有商業化產品及收入，去年虧損擴大4%至7.8億元人民幣，涉研發、行政開支及金融工具公允價值變動。

余姚、FIIF、燕創宸凱及OrbiMed為基石投資者，投資金額共為6.8億元。

所得款項淨額約33%預計將用於迅速推進核心產品之一LAE001的臨床開發及批准，23.3%將用於推進另一核心產品LAE002的臨床開發及批准，20.8%將用於加快其他現有管線產品的研發，並不斷推進及改進管線產品，9.9%將用於提高產能及發展其製造能力，7.6%將用於業務發展活動及增強其全球網絡，5.4%作營運資金及其他一般企業用途。

【新股IPO】來凱醫藥正作預路演 集8億 諾華持股

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責任編輯︰梁浩碩