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【業績速報】莎莎去年虧轉盈賺5824萬 保留資金發展 明年有機會復派息

股樓投資 23:34 2023/06/15

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莎莎國際（00178）公布，截至今年3月底止財年，純利5,824.7萬元，扭虧為盈，上年度虧損3.44億元；收入35.01億元，按年增長2.1%。

莎莎表示，鑑於集團所在市場的經營環境所面臨的疫情挑戰剛剛過去，根據集團按溢利派發股息的政策，以及實施負責任的風險管理，不建議派發末期股息。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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本財政年度，集團綫上業務的營業額6.02億元，按年減少13.5%，因中國內地疫情影響導致33.4%的降幅，成為唯一錄得下跌的地區，綫上業務佔集團總營業額17.2%（2022：20.4%）。

港澳特區的零售及批發營業額 （「綫下銷售」）上升7.3%至23.73億元，中國內地的綫下銷售（按當地貨幣計算）下跌22.9%至 2.25億元，而東南亞綫下銷售上升64.9%（按當地貨幣計算）至3億元。於今年3 月31日，集團經營共186家零售店舖。

集團主席兼行政總裁郭少明表示，現階段期望保留更多資金用來發展，要繼續審視業績是否持續好轉才會再作考慮，2024財年仍有機會恢復派息。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

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記者：李兆明

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