旅發局：今年首5個月錄逾一千萬旅客人次訪港 回復至疫情前約4成

香港旅遊發展局公布，5 月初步訪港旅客數字為 283 萬人次，日均旅客量約 9 萬人次，相等於疫情前（2017 至 2019 年平均）約 56%。而休閒旅客比例持續錄得增長，佔整體旅客量一半。

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累積計算，今年 1 至 5 月錄得超過 1,000 萬訪港旅客人次，為疫情前平均數約 40%。首五個月訪港的旅客中，以內地旅客比例最高，佔78.5%。

旅發局預期，香港旅遊業未來的復甦步伐仍會受到不同因素影響，包括航空運力﹑環球經濟，以及區域旅遊業競爭，尤其是貨幣匯率。

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責任編輯：陳詠妍