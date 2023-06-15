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【券商點睇】料管道天然氣減價有利單位利潤率 新奧能源獲上調至「跑贏大市」

股樓投資 22:56 2023/06/15

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建銀國際表示，預計低基數及潛在宏觀刺激措施可能會激發未來幾季天然氣需求改善，並將新奧能源（02688）評級從「中性」上調至「跑贏大市」，目標價則由112元調升至120元。

 

 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

 

該行稱，基於內地三大石油公司下調福建、河北、山東、廣西及南寧等部分省市的管道天然氣價格，認為相關降價可保持管道天然氣價相對於液化天然氣的競爭力，並支持商業及工業業務領域的毛利率及需求，相信以上將有利新奧能源的單位利潤率表現。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

該行又指，商業需求復蘇，新奧能源零售天然氣銷量首季按年增長3%，至近月增幅更提升至高單位數，預測第二至第四季銷量增長將加快，全年或升9%以上，並將2023至25年盈利預測上調2%。

 

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記者：鄭昊彤

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目標價 港股 天然氣 大行報告 新奧能源（02688）

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