【球王訪華】美斯淘寶直播出場僅15分鐘、累計吸引近300萬觀看人次　說了四個字中文

▲ 【球王訪華】美斯淘寶直播出場僅15分鐘、累計吸引近300萬觀看人次 講四字中文

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）日前訪華，互聯網巨頭相繼以其作爲噱頭「谷流量」，美斯繼日前於快手 （01024） 直播間「50秒極速下綫」，周三（14日）亦在阿里巴巴旗下淘寶直播，更即場以普通話祝願中國球迷「端午安康」。

▲ (網絡圖片)

不過有内媒統計，美斯出場的畫面僅有15分鐘，而且直播收音差、網絡不順暢亦備受網民批評，但這卻無阻為淘寶帶來龐大流量。據統計，在直播開始的一小時，直播間便湧進168萬人，雖然美斯15分鐘後再次「消失」，但直播累計觀看人數在290萬，亦為主持人李宣卓帶來1萬左右的訂閲。

此外，在周四（15日）晚上8點，用戶可在抖音免費觀看阿根廷國家足球隊與澳洲國家足球隊的友誼賽，外界估計，這將為抖音帶來額外的流量。

1.9億人次觀看快手「50秒美斯直播」

在6月12日當晚，美斯尚未出現之際，其直播間已湧入逾300萬人，美斯在直播的第30分50秒出現，而房間人數亦飈升至500萬人。美斯在回答主持一個問題後，便在直播間「消失」，其出現的畫面只有50秒，說話的時間亦僅有10秒，但當日直播間卻吸引1.9億人次觀看。

其後，快手在第二日（13日）播出專訪的完整內容，截至13日晚間8點，直播間亦有1.5億累計觀看次數，最高同時時在線人數近600萬。

相關文章：

【快手1024】科技風投DCM上周三減持近99萬股快手 半年累計甩手19億元大貨

【字節跳動】與美團一爭長短？抖音：生活服務市場未達存量競爭 年內提倡4大經營主題、內容激發用戶需求

記者：伍鍵文