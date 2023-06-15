▲ 【港息未升完】銀行界：港元最優惠利率恐未加完 最多可能加到此水平

聯儲局本港時間今凌晨宣布維持利率不變，但最新預計今年利率中位數較年初預測上調0.5個百分點至5.6厘，意味下半年或再加息兩次。多家香港銀行昨公布港元最優惠利率（P）維持不變，但銀行界人士認為，7月儲局較大機會加息0.25厘，港銀屆時勢將調升P至少0.125厘。

HSBC滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 等銀行今公布P維持5.75厘（細P）。渣打 （02888） 、東亞 （00023） 等銀行P維持6厘（大P）。

東亞：下月港銀或將P加0.25厘

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，儲局對今年利率中位數預測上調半厘，主要是通脹回落幅度較預期為慢，或認為需進一步加息。他相信下半年儲局至少加息一次，較可能在下月發生。

蔡永雄認為，港銀有較大機會下月隨儲局加息而將P上調0.25厘（即細P升至6厘、大P升至6.25厘），主要是銀行在5月未完全估計下半年美國或再加息兩次，故調整對美國加息前景看法，加上近期走高的港元拆息，下月仍可能續企於4.7厘以上。

上商：1個月拆息年底或見5.6厘

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港銀7月加P機會很高，以大型銀行往來及儲蓄存款（CASA）比率可能每月都在微跌，若從盈利角度，7月銀行加息的誘因料較今年3月美息上調窗口為大，只要CASA比率續降，銀行有可能會借加P同時上調CASA息率以挽留該類存款，現料7月、9月P均可能每次加0.125厘。

拆息方面，林俊泓認為，銀行體系總結餘降至約447億元，處於較低水平，港息跟隨美息步伐敏感度會提高很多，港美不一定再如年初現2厘般顯著息差，料下半年港息或較美息低介乎0.6至1.3厘，套息交易或相對不活躍，總結餘有可能保持大約現時水平，今年底全年結因素下，1個月拆息或見5.6厘。

星展：港銀或明年底至後年初才降P

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，下月美國仍可能加息，故港銀屆時或將P上調0.125厘。她指，當半年結因素過後，港元拆息或會回落至約4厘，這可能令與美元息差重新擴闊，引發套息，料港滙下半年仍會觸7.85弱方保證，總結餘可能因金管局入市，而降至介乎300億至400億元水平。

李若凡認為，或要待明年第3季儲局才可能開始減息，港元拆息屆時漸回落，港滙或重新轉強，當觸及7.75強方保證，令金管局入市釋出更多港元，拆息會進一步回落，銀行最快明年底至後年初降P。

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記者：胡學能