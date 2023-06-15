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【綠色金融】ACCA與CFA協會合辦氣候金融課程　學員獲特區政府資助

股市 22:17 2023/06/15

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【綠色金融】ACCA與CFA協會合辦氣候金融課程　學員獲特區政府資助

CFA協會與ACCA（特許公認會計師公會）協會合辦氣候金融課程，學員將合資格獲得特區政府「綠色和可持續金融培訓先導計劃」的培訓資助。

該課程旨在探討氣候變化及其相關經濟和環境影響，以及不同的氣候解決方案，內容涵蓋氣候變化、碳定價、可持續商業模式、商業活動的氣候風險和機遇，以及投資組合構建和投資分析，課程亦同時從發行人和投資者的角度出發，切合不同對象。

港府早前推出為期三年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，並已預留兩億港元，資助業界人士接受相關專業資格培訓及獲取有關資歷。氣候金融課程為先導計劃其中一個合資格課程，合資格申請人在成功完成課程後可申領最多80%的考試報 名費，而全日制學生申請人更可獲最多100%的資助。

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）表示，隨著市場日益渴求支持可持續投資的產品和技能，加上對漂綠有所憂慮， 金融專業人士有確切及迫切的需要來加深了解這些因素如何影響金融行業、客戶和整個世界。 

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，綠色金融已經成為財會專才的必備技能，以創造長遠價值，推動可持續經濟及企業發展。ACCA 很高興能與 CFA 協會合作，推出變革性氣候金融課程，更獲香港特別行政區政府資助。

ET財智Talk
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記者：伍鍵文

會計師公會 可持續發展 氣候暖化 會計 綠色金融 CFA
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