TikTok將在東南亞投資數十億美元 分散審查風險

字節跳動旗下TikTok宣布，計劃在未來幾年在東南亞投資數十億美元。由於多個地區不斷加強對該公司數據安全的審查，Tiktok將加倍關注東南亞。

東南亞擁有6.3億人口，為TikTok最大的市場之一，但在電子商務收入方面，該平台尚未充分令其用戶群變現。

為解決變現的問題，TikTok將投資於培訓、廣告和支持其電子商務平台TikTok Shop上的小供應商。該公司旨在使其內容多樣化，並擴展到電子商務，使用戶能夠通過應用程序進行購買。2022年，TikTok在東南亞地區促成了44億美元的交易，但仍然落後於Shopee等競爭對手。

按圖看明禎同鴨仔打卡相：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

全球各地關注TikTok的數據安全，擔心數據會被中國政府收集並利用。不過，目前TikTok在東南亞未受到類似的審查及重大禁令。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機