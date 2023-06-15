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TikTok將在東南亞投資數十億美元 分散審查風險

環球政經 20:00 2023/06/15

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字節跳動旗下TikTok宣布，計劃在未來幾年在東南亞投資數十億美元。由於多個地區不斷加強對該公司數據安全的審查，Tiktok將加倍關注東南亞。

東南亞擁有6.3億人口，為TikTok最大的市場之一，但在電子商務收入方面，該平台尚未充分令其用戶群變現。

為解決變現的問題，TikTok將投資於培訓、廣告和支持其電子商務平台TikTok Shop上的小供應商。該公司旨在使其內容多樣化，並擴展到電子商務，使用戶能夠通過應用程序進行購買。2022年，TikTok在東南亞地區促成了44億美元的交易，但仍然落後於Shopee等競爭對手。

按圖看明禎同鴨仔打卡相：

    點擊圖片放大
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全球各地關注TikTok的數據安全，擔心數據會被中國政府收集並利用。不過，目前TikTok在東南亞未受到類似的審查及重大禁令。

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撰文 : 林斯凱

字節跳動 東南亞 抖音 廣告 香港 中國 美元 經濟

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