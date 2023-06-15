臨近暑假租務轉旺　本區客鍾情雅致裝修　以3.1萬租藍灣半島三房套

臨近暑假的租務旺季，本月小西灣藍灣半島租賃市場明顯轉旺，世紀21 Q動力招潔冰表示，屋苑9座低層A室單位，實用面積為850平方呎，三房套加工人套房設計，單位眺望小西灣球場海景，剛以31,000元租出，實用面積呎租為36.5元，租客為本區客，心儀此單位飽覽山海美景，日夜景色迷人，間隔方正實用附有雅致簇新裝潢，故立即租入。

招潔冰表示，剛租出單位業主於2009年8月以750萬元購入上址，以購入價計算，租金回報率接近5厘。本月至今屋苑已錄得10宗租賃成交，較上月同期只有4宗，大幅增加1.5倍。

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