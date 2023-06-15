  • 28°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

臨近暑假租務轉旺　本區客鍾情雅致裝修　以3.1萬租藍灣半島三房套

股樓投資 20:46 2023/06/15

分享：

分享：

臨近暑假的租務旺季，本月小西灣藍灣半島租賃市場明顯轉旺，世紀21 Q動力招潔冰表示，屋苑9座低層A室單位，實用面積為850平方呎，三房套加工人套房設計，單位眺望小西灣球場海景，剛以31,000元租出，實用面積呎租為36.5元，租客為本區客，心儀此單位飽覽山海美景，日夜景色迷人，間隔方正實用附有雅致簇新裝潢，故立即租入。

招潔冰表示，剛租出單位業主於2009年8月以750萬元購入上址，以購入價計算，租金回報率接近5厘。本月至今屋苑已錄得10宗租賃成交，較上月同期只有4宗，大幅增加1.5倍。

延伸閲讀【多圖】筲箕灣傲華示範單位陪你睇 木系家具簡約風【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

同場加映【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 世紀21 藍灣半島 小西灣

下一篇文章

【富豪排名】受惠AI人工智能浪潮 甲骨文老闆超越貝索斯成全球第三富豪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車
退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位　獲評97分　詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因
【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位　獲評97分　詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款