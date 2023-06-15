【歐洲加息】歐央行宣布加息0.25厘符預期　拉加德：7月再加

▲ 歐央行宣布加息0.25厘符預期 上調通脹預期、料今年CPI升5.4%

歐央行公布6月議息結果，三大主要利率加息0.25厘，符合市場預期，即歐洲央行主要再融資利率升至4%，存款便利利率升至3.5%，邊際貸款利率為4.25%。議息結果出爐後，歐元兌美元升0.2%，現報1.085。

歐洲央行行長拉加德於記者會表示，沒有考慮暫加息，反問已達成目標未？她說，「我們仍未到達終點。」並指出7月好可能會再加息。

「終端利率是一樣我們去到才會知道的東西」

拉加德表示，央行對通脹前景仍未滿意，認為「終端利率是一樣當我們去到，才會知道的東西」。

歐央行在議息聲明表示，通脹正在回落，但預期在一段時間內仍會過高，管委會將致力確保通脹及時回到2%的中期目標。

聲明又指，是次加息反映管委會上調通脹預期、潛在通脹動態以及貨幣政策傳導能力，並指雖然通脹出現放緩跡象，但潛在價格壓力仍強。

歐央行最新預期今年平均通脹為5.4%，明年為3%，2025年為2.2%，較前一次預測上調了0.1個百分點。核心通脹方面，最新預期為今年增速為5.1%，此前為4.6%，明年為3%，此前為2.5%，而2025年則上調0.1個百分點至2.3%。

經濟方面，歐央行下調今年兩年的GDP增長，預期今年增長0.9%，明年為1.5%，較此前預期分別下調0.1個百分點，而2025年的預測則維持1.6%。

歐央行指，過去加息正在有力地傳導至融資環境，並逐漸對整個經濟產生影響，借貸成本已急劇上升，貸款增長亦正在放緩。而更嚴格的融資條件是通脹預計將進一步下降至目標的關鍵原因，因為需求將更受抑壓。

另外，歐央行指，7月起將不再進行資產採購購買計劃（APP）下資產的再投資。緊急抗疫採購計劃（PEPP）的再投資將持續到2024年底。

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