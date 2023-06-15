安永捐55萬元予香港小童群益會 推廣NFT藝術慈善化

安永在其55周年慶祝晚宴上宣布，經安永中國慈善基金向香港小童群益會「群益寶庫」捐出55萬元，以支援香港弱勢兒童及青少年。亦在早前與香港小童群益會合辦了的「童看．未來香港」活動中，將收集的300幅兒童及青少年畫作製成NFT慈善數碼藝術作品，並在晚宴上作紀念品贈予嘉賓，一別以往送贈名酒或禮品的慣例，帶頭將NFT藝術慈善化。同時，基於區塊鏈技術特點，用NFT作慈善亦提高了慈善活動的透明度。

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安永中國慈善基金向「群益寶庫」捐出的55萬元，將會從物質和非物質上全方位支援兒童及青少年培育，當中包括學習工具、生活必需品，以及學習課程和課外活動等方面的資助。安永更特別支持以創新科技融入教育發展，鼓勵兒童及青少年發揮創意。過往，「群益寶庫」曾助低收入家庭兒童及青少年，例如資助擁有音樂天份的年青人學習小提琴，以及為弱視兒童配置新眼鏡等，為有需要的兒童及其家庭提供適切支援。

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安永是自2019年已啟動全球企業責任項目EY Ripples，未來會與香港小童群益會發展持續合作的計劃。安永亦期望透過與更多非牟利教育機構合作，支持下一代培育發展。另外，據專門協助各國慈善組織接收虛擬貨幣捐款的機構The Giving Block統計，過往大部份捐款來自USDC、比特幣或以太幣，亦有包括來自NFT的捐助；至於該平台捐款在去年已超過1.25億美元，同時預測2027年可能超過10億美元，2032年更有望突破100億美元大關。

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