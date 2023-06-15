【業績│餐飲股】大家樂：將研外賣收取附加費　應對成本壓力

▲ 【業績│餐飲股】大家樂：前綫人手仍缺1000人 將研外賣收取附加費應對成本壓力

港府擬加快「走塑」步伐，環境局此前建議最快今年第四季開始實施禁止餐飲業向堂食及外賣顧客提供發泡膠及膠餐具等。大家樂 （00341） 首席執行官羅德承表示，若政府立例「走塑」，集團包裝成本將面臨壓力，因環保飯盒、餐具等的成本較塑膠貴一倍以上，集團未來可能需要研究為外賣收取附加費。他指，收取附加費意味餐價提高，會視乎消費者接受程度而定，惟他形容是「無辦法，因為我地真係負擔不到純粹靠內部吸納成本」。

大家樂去年度溢利按年大增4.2倍，末期股息派28港仙，看【下一頁】

集團仍然面對人手短缺問題，羅德承指，前綫人手仍缺少約1000人，目前主要依靠員工加班及兼職員工維持日常營運。問及加薪壓力，他指，難以加薪雙位數「留人」，因為集團毛利率處於低中單位數，故難以負擔，只能量力而為，將透過簡化工序及精簡餐單，節省成本。他又指，集團在香港有1.3萬名員工，大灣區約有6000名員工，期望港府及廣東省政府推出政策方便兩地勞動人口流動，對員工招聘、事業發展、培訓都有很大幫助，若港府在輸入外勞政策出台細節，將積極考慮。

冀暑假旺季推動晚市生意

上財年大家樂人均消費約40元多，按年升1至2元，羅德承指，仍存在加價壓力，但加價空間有限，集團會透過優化餐單、維持「超值選」優惠等，應對成本壓力。他提到，適逢暑假為生意高峰期，希望可推動晚市生意，因為毛利額較大，而且，相對疫情前，目前晚市生意仍較為落後，不過，暑假也為出遊旺季，集團將密切留意。

至於香港的門店網絡，集團指，有5間大家樂新店正在籌備，由於看不到租金將向下走，加上裝潢成本上升，對開設新店審慎。

內地同店銷售有望轉正

內地市場方面，羅德承指，4至5月的同店銷售已高於疫情前，有信心今財年的同店銷售可以轉正，集團在內地屬於大眾化消費，人均消費在30元人民幣以下，由於當地在外出用餐具剛性需求，對內地市場前景審慎樂觀。集團今財年計劃在大灣區開設24間門店，其中，有7間已正在籌備。

另外，機構方面飲食，問及活力午餐風波造成的影響，集團指，目前維持供應10萬個以上的飯盒，但承認與學校續約有壓力，料新學年會減少一至兩成的飯盒數量， 目前已積極與學校溝通、帶家長委員會等參觀廠房，以重建對活力午餐的信心。

派息仍未及疫情前一半

派息方面，大家樂上財年派息率達201%，羅德承指，疫情過後，中港兩地業務改善，集團對前景有信心，故加大派息，但相較18/19財年，僅為當年派息約80多仙近一半。

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記者：袁諾曦