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【大行報告｜體育股】瑞信：「618」旺Nike 　内地體育股待情緒回穩

股市 19:23 2023/06/15

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【大行報告｜體育股】瑞信：「618」旺Nike 　内地體育股待情緒回穩

内地5月在電商平台的體品行業銷售額按年增長1%，低於4月時的反彈12%，瑞信發表研究報告稱，整體行業的需求似乎疲弱，但一旦市場情緒穩定，内地體品股仍將受青睞。

瑞信稱，體品行業的本土品牌跑輸國際體育用品公司在華的銷售，當中Nike（美：NKE）線上銷售按年增長69%，主要由於「618」促銷預售強勁、產品供應及中國到貨率更好，以及基數較低。本土品牌方面，Fila按年增長31%，李寧 （02331） 按年跌3%，安踏 （02020） 按年增長3%，特步 （01368） 按年跌26%。

按渠道劃分，抖音繼續實現快速增長，按年上漲71%，但仍較3/4月按年增長逾9成的增幅低；天貓/淘寶按年增長9%，低於4月按年增長13%，整體市場需求似乎顯得疲弱。

瑞信：内地體品股基本面未有重大轉變

瑞信為内地體品行業舉行交流會，當中投資者對行業前景普遍感悲觀，但瑞信強調稱，該等公司的基本面並未有重大轉變，而庫存周轉率已逐步改善，認爲市場情緒雖然疲軟，但正待下一個催化劑出現。

該行相信，在經歷5月股價大幅調整，内地體品股的當前價格具有良好的風險回報，安踏滾動市盈率預測約20倍；李寧約為21倍，三年均值為31倍，並估計特步在消費降級環境下定位更佳。

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記者：伍鍵文

港股 特步國際（01368） 安踏體育（02020） H股 Nike FILA 李寧（02331） 大行報告 中國
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