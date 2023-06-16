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【市道兩極】父親節餐飲市道遜預期　零售業期待雙位數增長

商業 10:00 2023/06/16

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父親節即將來到，餐飲及零售業亦同樣期待著疫後首個父親節。但有餐飲業人士指父親節市道難如母親節般暢旺，更有食肆直言遠較去年為差，並歸咎於通關效應。但亦有商場指對零售銷售樂觀，期望有雙位數人流增長。

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父親節餐飲市道遜母親節

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，向來父親節市道都稍遜於母親節，但今年的情況再差一點：「父親節一般只有母親節的75%左右，在疫情前母親節就為餐飲業帶來4億收入，父親節則是3億，但今年市道較差，預計只有約2.8億左右。」他認為這和疫後通關，很多人在周末也選擇北上消費有關，而內地旅客未回到疫情水平也是原因。

滾得棧行政總裁梁志偉表示，今年多家門市的父親節訂檯數字不理想，訂檯率只有約5成，直言「跟去年差了很遠」。他認為這或許跟港人在通關後都周末北上消費有關：「去年母親節和父親節的生意都很好，因為剛剛解封了晚市堂食，今年就連母親節也是很弱。」他指由於尖沙咀新分店有做優惠，訂座成績較好，他認為連同即日入座食客，父親節入座率應也很達到8成至9成，預計父親節生意額約有20萬左右。

食肆普遍指訂檯率不高

旗下有滝壽司的天大集團控股有限公司董事王頌聲表示，每年父親節訂枱情況和一般假日沒有太大分別，加上旗下餐廳亦沒有針對父親節推出特別優惠，所以訂枱情況及收入與假日差不多：「當然對比去年疫情時會較好，但受著大環境經濟影響，亦不能說是完全回復。」

Pirata Group餐飲集團市場及傳訊總監James Gannaban表示，訂檯率不算很高，由於香港人一般較晚訂檯，因此預計會在這幾天進一步增加訂檯數量，預期今年比去年有兩成生意增長。相較於中式食肆多數是晚市，我們母親節和父親節的熱門時段是早午餐，在整個週末都會提供父親節的早午餐，以服務那些希望在高峰期和非高峰期慶祝的客人。

中環街市冀父親節有雙位數增長

比較起來，零售業情況似乎較好。近年成功活化的中環街市發言人就表示，自今年通關以來，商務和團體旅客到訪該區域的數量顯著增加。尤其在母親節和五一黃金周期間，中環街市的人流量和銷售額均有明顯增長，人流量比去年同期增加了80％，銷售額則增加了50％。

中環街市發言人補充指，最近亦在多個渠道投放了更多宣傳成本，如添加微信及小紅書的旅客推廣，希望透過不同優惠活動，進一步刺激消費，以吸引更多的本地市民和外地旅客。在六月舉辦的父親節慶祝活動，亦會配合由荷蘭駐港總領事館主辦「設計循環．循環設計」展覽，亦有多個商戶提供父親節推廣優惠，對今年父親節的銷售表現感到樂觀，並期望能較上月同期錄得雙位數字的人流增長及可觀的銷售額增長。

【工業指數】統計處發表第一季工業生產指數去年同比增3.9%

本報記者：李智賢

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