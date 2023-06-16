英超21至22賽季收益劇增至545億 超次席西甲近一倍

歐洲球壇於2021至2022年球季受惠於防疫措施放寬，收入全面錄得增長。四大會計師行之一的德勤（Deloitte）最新報告指出，英超當季收入大增至55億英鎊（約545億港元），比第二名西甲多近一倍。

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報告稱英超球會總體收入在當季增加12%，達創新高水平的約55億英鎊。比賽日收入達7.63億英鎊（約75.6億港元），較再前一季多數閉門作賽時增加7.32億英鎊（約72.5億港元）。平均入場人數亦打破新高，達近4萬人。

受惠於球迷重新入場，德勤指英超商業收益同樣創新高，錄得17億英鎊（約168億港元）。

西甲當季以11%增長，收益達33億歐元（約280億港元）位列歐洲球壇聯賽次席。報告指西甲主要收入增長同樣來自比賽日，錄得4.09億歐元（約34.1億港元），較再前一個球季多3.52億歐元（約29.9億港元）。

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德勤指全歐球壇因重新開放球迷入場，場館收入在上季增加約10%。但「5大聯賽」因球員薪酬15%增長，反而出現經營虧損。

德勤體育商業集團領導合伙人布里奇（Tim Bridge）認為，數據反映歐洲球壇已從艱辛時期強勢反彈。布里奇指英超的全球吸引力持續，將為英超帶來更豐厚收入，但警告球會需注意可持續營運﹑資金模式及合理財政行動，才能確保英超擁有長期及最終成功。

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責任編輯：吳漢培