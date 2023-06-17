【清酒新世界@iM網欄】WAKAZE．十一 融合日法共融柚子氣泡酒

WAKAZE除了在巴黎郊區建立了Kura Grand Paris酒藏，更於巴黎第五區開設居酒屋—WAKAZE PARIS，是巴黎唯一一間可以體驗現代和正宗日本清酒的餐廳。WAKAZE PARIS創造了一個創新的空間，店內設有一張U字形的大吧檯，讓釀酒師和飲酒的人聚集在一起，共同發展清酒文化，同時亦融合日法文化。

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WAKAZE PARIS以發酵為主題，提供使用酒粕和米麹的日本料理與法國清酒的搭配體驗。而WAKAZE旨在創造一個可以像葡萄酒或啤酒一樣隨意享用的清酒世界，並透過WAKAZE PARIS傳達日本清酒的深度來創造動人的體驗。

在WAKAZE PARIS客人可以享受到剛「鮮榨」出來的味道，這也是日本清酒的魅力之一。未經過濾或巴氏殺菌的清酒很難控制質量，但在WAKAZE PARIS就能體驗到。而以發酵為主題的日本料理相當多樣化，不只限壽司或拉麵，居酒屋使用酒粕和米麹來提取食材的原始「UMAMI」，令食客享用不一樣的日本料理。當然，WAKAZE PARIS所採用的的原料與WAKAZE一樣，原料都是來自法國。WAKAZE PARIS是一家安靜的居酒屋，就像一個藏身處，只有19個座位，自開業以來便受到了熱烈的關注，天天也出現客滿的情況，有機會到法國旅遊想到訪WAKAZE PARIS，建議要提前預約。

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今天除了介紹WAKAZE PARIS外，還介紹一下新出的WAKAZE柚子氣泡酒，重點是超限量銷售，以高知縣產柚子和法國原料製成的新鮮氣泡清酒！柚子對日本人來說很熟悉，現在愈來愈受歡迎，更成為了法國乃至世界各地流行的日本食材之一。酒藏為了最大限度發揮柚子的香氣，使用了具有鮮明香氣的高知縣柚子，再嚴選法國原料釀造的清酒混合高知縣柚子汁釀製而成。入口即有香氣撲鼻而來，柚子的果香和淡淡的苦味伴著清爽的碳酸感在口中起舞，完美體現出柚子的特性，有機會不妨一試。

Wakaze Kura Grand Paris

地址：9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes, France

官網：https://www.wakaze-sake.com

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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