【VR影院】台灣科企將建移動式飛行VR影院　《進擊的巨人》成全球首套授權作品

▲ 台灣科企Brogent宣布推出「移動式飛行影院」，並宣布與日本講談社合作《進擊的巨人-第四部曲》即將完成，預計將啟動全球飛行劇院影片及VR影片授權，以獨家授權的IP內容，冀進攻主題樂園市場。

近期Apple推出的頭戴式裝置Vision Pro，AR、VR再次火熱，台灣科企Brogent今（15日）在新加坡舉辦的亞洲國際主題樂園暨遊樂設備展（IAAPA Expo Asia）中宣布，將推出「移動式飛行影院」，並宣布與日本講談社合作《進擊的巨人-第四部曲》即將完成，預計將啟動全球飛行劇院影片及VR影片授權，以獨家授權的IP內容，冀進攻主題樂園市場。

該公司董事長歐陽志宏表示，團隊已成功研發一套價格較低，並能快速搭建的飛行影院新產品「移動式飛行影院」，只需要提供一個堅硬平坦的基地，團隊最快可在3個月內完成一整套飛行影院，包括建築物的外觀搭建，降低客戶投資新設備的時間和成本。

歐陽志宏在展會宣布，目前智崴與日本講談社合作的《進擊的巨人-第四部曲》即將完成，而該作品與原本的《進擊的巨人》一至三部曲，共四部數碼內容，預計將啟動全球飛行影院影片和VR影片授權。

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《進擊的巨人》飛行影院作品引起國際遊樂設施營運者關注，正積極與智崴洽詢授權合作，此外，智崴還擁有30多部數碼內容可供授權，目前多媒體娛樂設備已成為主題樂園娛樂設施的主流，智崴看好疫情後新設施搭建及更新遊樂設備數碼內容的需求，未來影片授權市場潛力或達5億美元（約39億港元）。

智崴近日在新加坡聖淘沙的新旅遊景點Central Beach Bazaar開幕中，剪綵了「Air Combat」VR體感遊樂設施，可讓玩家體驗坐在F-18戰鬥機飛行模擬艙中，體驗宛如電影《壯志凌雲》中的飛行員，在空中與敵機近距離戰鬥的刺激感，該設施就是由新加坡第一個引進。

責任編輯：李彥煒

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