【職場熱話】已婚女40歲月入1.4萬認失敗 網民安慰:女性而言算不錯

若你的另一半有穩定收入，家庭又沒有經濟負擔，你認為要有多少薪金才算成功呢？近日有位女網民在「香港討論區」發文指自己40歲以上月入只有1.4萬元很失敗，樓主的工作雖然輕鬆，但公司老闆準備退休，令她糾結應否趁現在辭職找新工作，一方面怕自己年紀越大越難找工作，另一方面自己亦捨不得現公司的人際關係和輕鬆的工作，因而詢問網友的看法。

按圖了解更多，樓主經歷：

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有部份網民認為樓主「是挺失敗的」而且認為40歲以上想轉職都很難，亦不少人暗諷樓主「樓下60歲的保安月薪都比你高，整天『行行企企』又輕鬆」、「1.4萬是2023年新畢業生的薪酬」、「有氣有力去做速遞，就算只送文件, 起薪點都有2萬」，另有人指「開心不能當飯吃，你不為自己着想也為你家想想，你也想你家過得好點吧」，不過有人反駁「工作開心已經很難得，公司壞人太多了」。

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另一批網民則認為樓主若是女性並不算失敗，「女性而言有1.4萬算不錯，如果老公月入3至4萬，家庭月入都有5萬，已經比很多人好了」，同時有人認為「1.4萬自己花且不揮霍都足夠 , 其他支出可以由老公負擔。」有些網民支持樓主維持現狀，「樓主無經濟壓力不如念在工作舒服做到不能再做再作打算」、「工作和生活平衡且工開心，只要工資夠花, 又怎麼需要與其他人比較呢？」更有男網友留言「我都想我太太月入能有1.4萬幫補家計。」

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