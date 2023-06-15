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【登記器官捐贈】下周一起 一連兩星期推廣器官捐贈登記活動 香港有逾2000名器官衰竭病者急需器官移植

理財智慧 18:48 2023/06/15

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衞生署發言人表示，香港現時有超過2000名器官衰竭病者急切需要器官移植，若得不到合適的器官，他們需依賴儀器和藥物延續生命，當中有不少病者因等不及適合的器官便離世。有見及此，衞生署會於下星期一起的兩星期內加強推廣器官捐贈登記活動，分別於多個地區康健中心、社區會堂、民政諮詢中心等設置十八個器官捐贈推廣站，讓市民即場登記捐贈器官的意願。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

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責任編輯：陳玉蓮

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衞生署 DJ 財務自由 編輯 經濟 陳玉蓮 器官捐贈

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