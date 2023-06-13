【免費機票】國泰1.2萬張機票免費大抽獎 6月26日起接受登記

國泰航空「飛遇世界鉅賞」最新一期送出12,000張來回日本香港機票，獲將幸運兒將獲贈國泰航空從日本（成田、大阪、名古屋、福岡或札幌）到香港的來回經濟艙機票

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活動將由2023年6月26日中午12時（日本時間）起開始接受登記，並於7月2日晚上11時59分（日本時間）截止，得獎方法經抽籤決定，得獎者將在2023年7月12日收到電郵通知。參加者須年滿18歲，同時為國泰航空會員，此外，乘客須自付稅費和燃油附加費。

【青姐話】等運到 好過冇

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撰文：鄭日棱