碧咸大仔教炸雞豪用貴價油 再惹網民狠批

英國英超球星碧咸（David Beckham）長子Brooklyn立志成為廚師，不時在網上傳授烹飪技巧。Brooklyn近日上載烹飪炸雞影片，卻再度引來批評，因Brooklyn選用最少價值25美元（約200港元）的牛油果油。

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現年24歲的Brooklyn周二（13日）在社交平台Instagram上載和品牌Chosen Foods合作的影片，在影片開頭就表示希望用品牌產品整炸雞，當時他手中拿著一樽該品牌的牛油果油。據悉品牌的牛油果油售價，由15至25.99美元（約117至202.7港元）不等。

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Brooklyn亦配文表示，Chosen Foods為是次影片的贊助商。他指品牌旗下的100%純正牛油果油和經典牛油果油蛋黃醬是最好的選擇。Brooklyn指自己喜歡用品牌的油炸食物，因為其冒煙點高且味道自然。

Brooklyn在影片中展示製作過程，包括將牛奶、各種調味料及麵粉倒入玻璃盤等畫面。他其後將兩款雞胸肉浸入混合物中，再將大量的油倒入淺鍋中，指要確保油要有數英吋高。Brooklyn對自己的成品感到十分滿意，豎起大拇指並吃掉。

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但影片在網上再度引來大量批評，有觀眾指，Brooklyn選用的油最少價值25美元，更有觀眾推測整炸雞便花費接近48美元（約377.4港元）。有網民直言，雖然明白影片是廣告，但質問他為何不用如此昂貴的油做一些更合乎邏輯的事情，如由頭開始製作蛋黃醬等。

有網民直言，Brooklyn是用最貴的材料製作最簡單的食物。亦有網名直言，用一樽的油炸雞胸肉是浪費，世界上有人死於饑餓，但Brooklyn用了約20人份的油和牛油，指他永遠不會明白。

但亦有網民認為，Brooklyn或因和品牌合作，免費得到貴價牛油果油。另一名網民亦指，有人買不起時，亦會有人負責得起，看不到有甚麼問題。更有網民鼓勵Brooklyn繼續製作影片，指自己非常喜歡觀看，稱對方終有一天會擁有自己的餐廳。

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責任編輯：李俊儀