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【大行看法】花旗：美國加息周期或已結束　中資股估值偏低具吸引力

股市 18:14 2023/06/15

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美國聯儲局最新維持利率不變，但點陣圖預測顯示年內仍有機會加息。但花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程，美國不少經濟數據出現矛盾，料當地有機會出現滾動式衰退，加上實際利率已由負轉正，意味當局未必需要再加息，今次加息周期很大機會已經結束，甚至有機會在今年底或明年初考慮減息。

美元轉弱有利股票市場

彭程指，美國服務業通脹高企情況已是強弩之末，而且最新公布的CPI已回落至聯邦基金利率以下，實際利率已由負轉正，意味著聯儲局現時沒有必要加息，也可以將實際政策利率維持高位。

他指出，隨著美息見頂，經濟有衰退跡象，料美元將現周期性走弱，並可能維持數年時間，預期弱美元將有利股票市場，不論是新興市場抑或歐、美，日等發達市場。近期資金持續流入日本股市，他坦言當地股市有政策支持，如短期出現調整將是低吸機會。

料7月推全國性政策

內地今日下調中期借貸便利（MLF）利率10點子，彭程預期中央會進一步放鬆房地產行業政策。然而MSCI中國指數現時市盈率（PE）低於11倍，較去年經濟重啟前更低，加上指數10個板塊中，有一半公司的現金超過市值的3成，估值便宜具吸引力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，除估值外，料7月份中央政治局會議後，將會有全國性政策出台，例如針對房地產的政策，減息也有機會出台，甚至加大對消費品如汽車等補貼。若大型科企有分拆行動，也會對市況有支持。當資金順勢流入，市況將會更快逆轉，拉動市場信心。

該行認為60/40的股債核心平衡配置比例，將再次迎來高回報，指該組合每次出現15%或以上大幅回調後，均會出現持續多年的強勁反彈。

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【美國加息】聯儲局暗示下半年再加息半厘、一文看財金界回應　貝萊德：未來6至9個月減息的可能性將愈來愈小（不斷更新）

編輯：葉志偉

港股 經濟 股票 MSCI中國指數 美國聯儲局 新興市場 恒生中國企業指數 通脹 CPI 美元
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