啟德HENLEY PARK最快月內應市　料先推低座大樓「EDEN」單位

恒地旗下啟德城中心新盤HENLEY PARK，發展商預告於短期內會推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目將於日內上載樓書，並於短期內開放示範單位及開價，部署月內推售，參考同區新盤造價。項目已屆現樓，提供740伙，提供兩幢高座住宅大廈「GRAND HENLEY」，可謂是THE HENLEY的升級版，另設4幢低座住宅大廈「EDEN」，提供戶型涵蓋開放式至3房，另設特色戶。

林達民續稱，HENLEY PARK已取得滿意紙，買家可即買即住，將率先推出低座單位應市，當中16伙地下花園戶就預計以招標形式推出。回顧THE HENLEY系列項目，暫時累售583伙，套現62.3億元，平均成交呎價28,229元，平均成交價約1,070萬元。

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