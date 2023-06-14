  • 29°C
香港時間 : 2023615日 (週四) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德HENLEY PARK最快月內應市　料先推低座大樓「EDEN」單位

股樓投資 20:06 2023/06/14

分享：

分享：

恒地旗下啟德城中心新盤HENLEY PARK，發展商預告於短期內會推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目將於日內上載樓書，並於短期內開放示範單位及開價，部署月內推售，參考同區新盤造價。項目已屆現樓，提供740伙，提供兩幢高座住宅大廈「GRAND HENLEY」，可謂是THE HENLEY的升級版，另設4幢低座住宅大廈「EDEN」，提供戶型涵蓋開放式至3房，另設特色戶。

林達民續稱，HENLEY PARK已取得滿意紙，買家可即買即住，將率先推出低座單位應市，當中16伙地下花園戶就預計以招標形式推出。回顧THE HENLEY系列項目，暫時累售583伙，套現62.3億元，平均成交呎價28,229元，平均成交價約1,070萬元。

延伸閱讀 四大因素支持下半年樓市 美聯維持樓價預測 料全年升10%至15%【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映 【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

一手市場 HENLEY PARK THE HENLEY 啟德 恒基
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位　獲評97分　詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因
【iM驗樓】檢驗The YOHO Hub 低層3房單位　獲評97分　詹Sir親解瑕疵不一定扣分原因
退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車
退休人士「Full Pay」入市　290萬購屯門居屋上車
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款