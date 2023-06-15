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【下半年前瞻】花旗： 加息周期高機會已結束 建議增加生成式AI相關股票

股樓投資 19:20 2023/06/15

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花旗公布對2023年下半年環球投資前瞻，其中花旗環球財富投資亞太區投資策略主管彭程認為，加息周期很大可能已結束，並預期在美元開始下滑後，就業隨後亦將下滑，美聯儲將停止加息甚至減息。他預料美國隨後將迎來衰退，市場亦將期待2024年的復甦，而非美元資產將成重要回報來源，建議增加非美元敞口、以及增加生成性人工智能（AI）相關股票。

 

 

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

 

彭程指出，美國租金部分的通脹已近頂位，加上現時通脹低於利率的情況，為聯儲局帶來維持目前利率亦可維持高利率政策的空間，可見加息周期大機會已完結。他預料美元或將進入維持數年之久的周期性下跌，而據以往歷史顯示，弱美元將利好包括美股在內的大部分環球股票市場，尤其以新興市場受益。

美股方面，彭程指其估值較高，需注意下半年的周期風險，有選擇性增持高品質的中小股。他亦特別提到近來人工智慧（AI）產業的需求強力推動股價，雖然相關股估值較高，但其長期前景強，因目前仍只見其基礎建設，而網路安全和應用環節的潛力仍未顯現。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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中國股市方面，估值重返「封城」的低位。他指出MSCI 中國指數中的10個板塊中有一半的現金超過市值30% ， 6個板塊的除現金市盈率在11倍以下，包括非必需品消費和科技板塊。他認為如要恢復市場信心，需觀望政府推出的扶持政策。

至於本地樓市表現，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，預計2023年整體樓價持平， 意味第二季至第四季樓價將下跌約 7%。主要因第一季樓價上升過快，或令潛在買家卻步，且小陽春後二手成交量下跌比預期快，加上一手供應量充足，開價比預期低。

 

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記者：鄭昊彤

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