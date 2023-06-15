美聯儲局維持利率不變惟暗示加息未完 一文看清港銀存款利率有冇變

美國聯儲局於香港時間周四（15日）凌晨公布議息結果，一如市場預期維持利率不變，介乎5厘至5.25厘，為連續10次加息後首次暫停加息。目前利率點陣圖顯示，美聯儲官員預測今年年底利率中位數為 5.6%。若以每次加息0.25厘計算，美聯儲今年將再加息兩次，意味加息期未完結。

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是次美國未有加息，香港銀行也維持利率不變。



香港上海滙豐銀行有限公司宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.75%的水平。滙豐對上一次於2023年5月5 日調整最優惠利率，當時加息12.5 點子。



中國銀行（香港）有限公司宣佈本行之港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，

分別為年利率 5.75 厘及 0.75 厘。本行港元活期儲蓄存款分層利率註架構如下：

恒生銀行宣布，該行的港元最優惠年利率維持於 5.75%。

同時，恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變：

渣打銀行(香港)有限公司宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息6.00厘。港元儲蓄戶口利率亦維持不變。

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示，美國 5 月消費物價指數及採購經理指數皆顯示整體通脹壓力正逐漸紓緩，唯撇除能源價格的核心消費物價指數後，仍然保持在較高的水平，加上勞工市場的走勢，將主導未來央行決定。雖然美聯儲仍偏向加息，陳衞全認為目前美國利率環境已慢慢接近見頂，貨幣政策協同信貸收縮以及美債增發對經濟增長進一步造成壓力或令通脹降溫，而美聯儲在經過一段時間持續觀察後，如果發現通脹回落至接近其目標，不排除美聯儲將在明年採取行動調整政策利率。

就美國聯儲局上調利率，畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，仍然預計2023年將進一步加息。聯儲局已經明確表示，將通脹控制於2%或以內仍是首要目標，除非有明顯的趨勢表明通脹已受控，否則聯儲局仍傾向進一步加息。2023年香港銀行的淨息差和營業收入前景依然樂觀，2022年和2023年加息的影響尚未完全體現在息差上。

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責任編輯：陳詠妍