▲ 【人工智能】Google Cloud：AI有助港企創新服務 推新AI技能課程培育本地人才

Google Cloud周四（15日）舉行Cloud Summit 活動，Google Cloud 大中華區董事總經理李孔源表示，雲端及人工智能將為社區及商業帶來深遠影響，例如AI可助金融科技公司減輕風險管理成本，提高零售配對營銷及庫存，加速買賣過程，李孔源又認為，企業可使用生成式AI（Generative AI）締造新服務，拓新機會。

李孔源指出，Google Cloud期望透過在香港提供全新技能課程、預先訓練模型、易用的開發工具及對初創企業的支持，促進香港數碼轉型步伐。

為進一步提升 Google Cloud 在本地及全球培育雲端技術人才，以擁抱生成式 AI 應用方案的承諾，Google Cloud 宣布，推出了7個全新生成式 AI 技能開發課程，此課程為 Google Cloud Skills Boost 計劃內的免費課程。

李孔源稱，為支持更多在香港以人工智能為核心技術開發主要產品或應用方案的初創企業，Google for AI Startups Cloud Program 現可為初創企業提供兩年高達 35 萬美元的雲端使用額資助。對於仍處於早期發展的人工智能技術初創企業，該計劃亦提供高達 2,000 美元的免費雲端使用額，資助他們開展概念驗證，向潛在投資者及客戶展示其產品。

此前Google聯同數碼港推出「初創與金融科技燃亮計劃」，李孔源透露，計劃獲超過150間初創參與，當中34間獲20萬美元的雲端使用額。

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記者：李哲毅