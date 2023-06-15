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英國通脹逼人 擬廢除垃圾食物「買一送一」優惠禁令

環球社會熱點 18:30 2023/06/15

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英國為改善國民肥胖情況，計劃今年10月起禁止商店推行垃圾食物「買一送一」優惠。但英國近月通脹逼人，而且政府研究相信此舉對改善肥胖情況成效不彰，有意廢除禁令。

Gordon Ramsay餐廳一個漢堡賣842元 被批「味道同巨無霸差不多」 【下一頁】

根據禁令，超市等商店不得以「買一送一」或「買二送一」等促銷優惠，銷售高油、高鹽、高糖的食品或飲料。另外，政府也禁止餐廳提供高糖飲品免費續杯的優惠。

但政府的政府影響評估發現，「買一送一」禁令僅能讓民眾每日減少攝取約三卡路里的熱量，成效似乎未如理想。

保守黨後座議員戴維斯（Philip Davies）批評，前首相約翰遜（Boris Johnson）制定這項政策完全瘋狂，強調英國正處於生活成本危機，敦促政府廢除這種荒謬的政策。

英名廚炸魚薯條一份賣341元 得8條薯條被批荒謬 【下一頁】

首相辛偉誠（Rishi Sunak）周三（13日）表示，他上任後考慮到坊間憂慮政策對生活成本的影響，政策已推遲執行。

他指尚未就廢除禁令與否作最終決定，但會認真審視。首相府表示暫無廢除禁令的計劃，都當局正在審查這項政策。

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責任編輯：鄭錦玲

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