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【AI創新驅動】Pure Storage支援AI項目　夥NVIDIA開發AI儲存基礎架構解決方案

科技 18:27 2023/06/15

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Pure Storage主席暨行政總裁Charles Giancarlo昨在美國拉斯維加斯舉辦的Pure// Accelerate 2023大會上表示，其技術創新方案也將進一步支援領先的AI項目，隨著其需求發展，調整儲存需求。

ChatGPT生成式人工智能（AI）狂潮，引起全球各產業關注AI可帶來的革新與應用。數據儲存技術與服務商Pure Storage主席暨行政總裁Charles Giancarlo昨（14日）在美國拉斯維加斯舉辦的Pure// Accelerate 2023大會上表示，其技術創新方案也將進一步支援領先的AI項目，例如自動駕駛車開發公司和Meta旗下的AI Research SuperCluster（RSC）超級電腦，均可隨著其需求發展，調整儲存需求。

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支援自動駕駛、Meta AI等　擬透過軟件增強功能

Charles Giancarlo在會上透露，目前Pure Storage已有超過100個AI項目客戶。透過高度整合的通用操作系統、由Pure Storage設計的快閃記憶體模組DFM（DirectFlash Module），「能夠支援所有需要高效能和應用程式環境，如機器學習以至AI等內容。」預期繼續透過原生快閃儲存管理、Purity架構、Evergreen 訂閱計劃，以及雲平台操作模式等方面，發揮獨特優勢。

由於在多年前已預視不斷擴展的AI需求，Pure Storage已經與最近成為最大生成式AI最大受惠者的GPU龍頭企業NVIDIA，共同開發AI儲存基礎架構解決方案，並推出可即時部署的參考架構「NVIDIA DGX BasePOD AI」。目前FlashBlade硬件組合已可支援GPU直接儲存（GDS），該企指，在不久的將來還會透過軟件增強功能，提供完整的GDS系統，加強與NVIDIA 的合作夥伴關係。

減數據中心空間＋用電　增經濟效益

隨著AI新時代來臨，客戶尤其關注具較高經濟效益的解決方案，因此他指出，相對於傳統硬盤和固態硬碟（SSD）、業界其他全快閃儲存產品，該企的產品組合具經濟、營運和環境效益，「這對我們的客戶比以往任何時候都更為重要。」

其中，為了減輕客戶受到磁盤限制，提供更多的選擇，以應對高達1PB的數據增長，無需使用令人沮喪的離線歸檔或昂貴的硬盤系統。回顧今年較早時間，該企推出了可横向 （scale-out）擴展的非結構性數據儲存庫FlashBlade//E，以構建整合的檔案和物件工作負載。至日前發會，更推出全新「FlashArray//E」，進一步支援統一物件和檔案儲存， 同時提供擴展高達4PB無間斷容量。

全新FlashBlade//E　降低營運成本60%

為滿足非主流數據儲存市場的需求，Charles Giancarlo表示，期望以替代磁盤為重點的全新FlashArray//E減輕客戶受到磁盤的限制。相較於磁盤，FlashArray//E 讓企業可減少 80%的能源和儲存空間，降低營運成本60%及減少電子垃圾高達 85%。而該方案甚至可以每GB不到0.20美元的價格，提供三年的儲存容量，構建一個隨時可用的數據儲存庫，處理指數級的數據增長。

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