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【業績︱零售股】莎莎：生意持續好轉或重新派息　將加快香港遊客區開店步伐

股市 19:38 2023/06/15

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莎莎主席及行政總裁郭少明（中） 、副主席郭羅桂珍（左）、首席財務總監及執行董事何榮輝（右）

莎莎國際 （00178） 發布截至3月底止年度業績，本財年不宣派股息，被問到何時恢復派息及45周年會否派發特別息，主席兼行政總裁郭少明表示，雖然中港兩地市場復蘇進度良好，但現階段仍希望保留更多資金，用於公司發展。

莎莎上財年業績，可見【下一頁

他補充稱，今年資本開支接近9000萬元，當中約5700萬元為新店裝修及翻新現有門店，亦會預留資金投入在資訊科技（IT）上，未來派息與否需要審視業績是否持續好轉。

加快本地遊客區開店步伐

莎莎在今財季（4至6月）於香港新開3間門店，令本地店舖組合增加至82間，當中兩間位於核心遊客區。郭少明稱，會加快遊客區的開店步伐，不過需視乎租金水平和人手安排，亦提到尖沙咀及銅鑼灣的生意增長快於上水、屯門區。

至於民生區，他表示，疫下本地銷售額未見太大影響，形容生意不俗，首財季亦會在區内開設1間分店。

此外，第二期電子消費券將於7月發放，他預計派發後的首個星期，銷售額的反彈較明顯，但他強調更希望隨市道恢復，港府未來毋須再推出刺激措施。

談及澳門市場，他稱，由於澳門疫情措施與内地看齊，故復蘇程度較香港更為明顯，現時銷售已回復至疫前水平約77%。

郭少明：下半年將於内地重新開鋪

至於内地市場，郭少明稱，受疫情及封控措施拖累，内地店鋪數量截至3月底止財年按年減少40間至37間，但他仍看好内地零售市場，認爲現時處於穩步復甦階段，對內地市場前景仍然樂觀，預計下半年將於當地重新開鋪。與此同時，他稱，集團會專注及投放更多資源於獨家代理品牌，增加品牌忠誠度及避免直接價格競爭。

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記者：伍鍵文

港股 業績公布 莎莎 電子消費券 郭少明 莎莎國際（00178）
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