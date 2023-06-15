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Citi因裁員5000人 第二季度支出按季高3億至4億美元

環球政經 14:30 2023/06/15

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Citigroup（C）的首席財務官梅森Mark Mason周三（14日）表示，該公司在第二季度將計入與約1,600個裁員相關的離職成本。

梅森在紐約的一次會議上表示，該銀行第二季度的支出將比第一季度高3億至4億美元，主要歸因是支出是必須承擔的重組或重新定位費用。

自年初以來，該銀行已經承擔了與在整個公司範圍內裁員5,000人有關的成本，主要集中在銀行、市場和職能部門。

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一位知情人士表示，裁員包括在Citi決定出售的業務部門工作的人，但沒有具體說明數量。該人士補充說，雖然並非所有人都已經離開公司，但大多數人已經被通知了，並要求匿名自由討論此問題。

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該銀行已經退出了計劃出售的14個市場中的7個。該銀行決定在明年將其墨西哥部門剝離並在2025年上市，此前有關出售該部門的談判失敗了。梅森還警告投資者，投資銀行和交易的收入將下降。他表示，市場收入從去年同期開始到目前為止已經下降了20%。

在投資銀行方面，他預計收入將同比下降25%。梅森說：「很難準確地預測錢包何時會反彈，債務資本市場活動已經出現了『綠色嫩芽』」

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記者：張瑋婷

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