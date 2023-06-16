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【盲盒監管】泡泡瑪特反升4%　市監局發4指引為盲盒經營劃出紅線　公司：會積極配合落實相關細則

股市 10:13 2023/06/16

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【盲盒監管】市監局發4指引為盲盒經營劃出紅線　不得向8歲以下未成年人銷售

市場監管總局印發《盲盒經營行為規範指引（試行）》，為盲盒經營劃出紅線，推動盲盒經營者加強合規治理。盲盒指引從4大方面作出規範，分別是制定負面銷售清單、明確信息披露範圍、鼓勵建立保底制度及完善未成年人保護機制，對盲盒銷售對象的年齡作嚴格限制，要求不得向8歲以下的未成年人銷售。

然而，經營盲盒生意的泡泡瑪特 （09992） 周五（16日）反升4.2%，報18.42元。公司回應指，未來會積極配合監管部門落實指引相關細則，助力潮玩產業健康有序發展。

盲盒經營者必須公開抽取概率等關鍵信息

近年盲盒相關產品受到不少年輕消費者青睞，但盲盒經營過程中存在信息不透明、虛假宣傳等問題，市監局指引明確指出，藥品、醫療器械、活體動物、易燃易爆物品等不得以盲盒形式銷售，至於關係人民群眾健康的化妝品、食品，則作出限定性表述。

指引並要求，盲盒經營者將盲盒內物品的商品價值、抽取規則、抽取概率等關鍵信息，必須以顯著方式對外展示，保證消費者在購買前知曉真實情況。

指引亦鼓勵盲盒經營者通過設定抽取時間、抽取金額上限和次數上限等方式引導理性消費，自覺承諾不囤貨、不炒作、不直接進入二級市場。市監局亦鼓勵地方有關部門出台保護性未成人措施，防止未成年人沉迷盲盒。

泡泡瑪特：會積極配合監管部門落實相關細則

對市監管總局發布盲盒規範指引一事，泡泡瑪特回應指，盲盒是潮玩行業流行的一種銷售形式，《盲盒經營活動規範指引（試行）》的出台，在監管層面為行業各參與者提供了明確的指導，《指引》對於促進企業規範經營、營造更好的行業環境以及助力行業有序、健康發展，都具有重要、積極的意義。公司未來會積極配合監管部門落實指引相關細則，助力潮玩產業健康有序發展。

相關文章：【盲盒股】泡泡瑪特升5%、首季收益按年持平至增長5%　內地收益跌、惟港澳台及海外增長1.6倍

相關文章：【業績│盲盒股】泡泡瑪特午後直插5%　全年少賺44%　末期息減逾4成至8.7分人民幣

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

編輯：陳韻妍

港股 泡泡瑪特（09992） 中國市場 銷售
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