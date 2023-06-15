▲ 【盲盒監管】市監局發4指引為盲盒經營劃出紅線 不得向8歲以下未成年人銷售

市場監管總局印發《盲盒經營行為規範指引（試行）》，為盲盒經營劃出紅線，推動盲盒經營者加強合規治理。盲盒指引從4大方面作出規範，分別是制定負面銷售清單、明確信息披露範圍、鼓勵建立保底制度及完善未成年人保護機制，對盲盒銷售對象的年齡作嚴格限制，要求不得向8歲以下的未成年人銷售。分析預期，盲盒經營指引或對泡泡瑪特 （09992） 的銷售構成一定影響。

近年盲盒相關產品受到不少年輕消費者青睞，但盲盒經營過程中存在信息不透明、虛假宣傳等問題，市監局指引明確指出，藥品、醫療器械、活體動物、易燃易爆物品等不得以盲盒形式銷售，至於關係人民群眾健康的化妝品、食品，則作出限定性表述。

盲盒經營者必須公開抽取概率等關鍵信息

指引並要求，盲盒經營者將盲盒內物品的商品價值、抽取規則、抽取概率等關鍵信息，必須以顯著方式對外展示，保證消費者在購買前知曉真實情況。

指引亦鼓勵盲盒經營者通過設定抽取時間、抽取金額上限和次數上限等方式引導理性消費，自覺承諾不囤貨、不炒作、不直接進入二級市場。市監局亦鼓勵地方有關部門出台保護性未成人措施，防止未成年人沉迷盲盒。

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編輯：陳韻妍