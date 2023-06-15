【卓越客服】國泰航空奪2022年優質顧客服務卓越服務獎

經過幾年疫情後，市面逐步復常，而提供優質顧客服務才是在疫後能成功復常的最大關鍵。香港優質顧客服務協會主席莊偉茵在一個頒獎禮上進一步指出，隨著Z世代逐漸成為主力的消費群，更需要善用科技以回應顧客需求。

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商務及經濟發展局局長丘應樺亦有出席同一頒獎禮，他表示顧客服務必須以人為本，要有由心出發的服務精神，因為虛情假意的顧客務其實很易就能看得出來。他指近年愈來愈多公司引入機械人服務，例如送餐機械人等，其實不代表不重視顧客，反而協助員工處理重複的日常工作，而員工就能用更多時間更專心服務好客人，這是對客人和公司都是雙贏的局面。

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺表示顧客服務必須以人為本，要有由心出發的服務精神。

由香港優質顧客服務協會頌發的香港優質顧客服務大獎，共設有15個項目，其中14個分別有金、銀、銅及優異獎項，亦有十大傑出年度服務新星獎以表揚年輕的顧客服務人員，並設有最高殊榮的卓越服務獎，共81個獎項，以表揚提供優質顧客服務的企業及員工。今年國泰航空就奪得最高殊榮的卓越服務獎，大會認為國泰航空多年來一直為香港旅客提供優質服務，以人為本的服務精神值得嘉獎。

莊偉茵表示，協會成立了23年，一直致力表揚提供優質顧客服務的香港企業，鼓勵會員與員工和顧客建立更緊密關係，並透過創新科技發展嶄新的商業模式，以提升客戶的使用體驗。

▲ 香港優質顧客服務協會主席莊偉茵指出，隨著Z世代逐漸成為主力的消費群，更需要善用科技以回應顧客需求。

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本報記者：李智賢

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