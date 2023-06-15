【Google Maps】推三大新功能　幫你找最靚旅遊景點拍攝角度

▲ Google近日正式宣布推出3項新功能，幫你找到最靚旅遊景點拍攝角度。

快到暑假了，旅行計劃準備好了嗎？Google近日正式宣布推出3項新功能，幫你找到最靚旅遊景點拍攝角度。

早前在Google I/O上宣布的Google Maps新功能「沉浸式實景」將正式推出。今天開始，大家可以透過Google Maps搜尋荷蘭阿姆斯特丹、英國都柏林、義大利佛羅倫斯與威尼斯等，全球超過500多個知名景點，系統會建立栩栩如生的實體模型，並可讓用戶在不同方向觀看景點，甚至模擬不同天氣、時間的變化，幫你找到最佳的拍攝位置與角度。Google表示，部分系統已有數據的餐廳、咖啡廳等地點，也能讓用戶在外遊前透過該功能提前視察。

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其次，Google將提供更簡單的Glanceable Direction導航功能，透過Google Maps選定地點並顯示路線後，無需再進入導航模式，系統會自動更新預計到達時間、下一個轉彎處位置。該功能將於本月開始在全球推出，支援步行、騎行與駕駛等3種導航方式。

另外，若用戶希望規劃旅程，現時可以利用Google Maps在電腦版最新推出的「最近」側欄。會列出你在Google Maps上點擊、查詢過的地點，不同區域的地點會以群組加以分類、記錄。

責任編輯：李彥煒

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