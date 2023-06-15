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聯儲局暫停加息周期　中國數據低迷人幣挫

宏觀解讀 17:19 2023/06/15

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經過連續10次會議進行加息後，聯儲局終於按下暫停鍵，維持政策利率不變在5-5.25%區間，然而暫停並不等於停止。最新的利率預測顯示，聯儲局官員預計年底利率將上升至5.6%，比3月時預測的5.1%高出50基點，意味年內傾向再加息2次。主席鮑威爾在記者會上表示，幾乎所有官員都認為在本年進一步加息是合適之舉，並暗示不排除於7月份重啟加息。聯儲局上調加息前景後，美元上揚，對貨幣政策分化較為敏感的美元兌日圓更一舉突破141關口。然而，不少主要央行仍未結束加息周期，假如聯儲局年內的加息空間只是一次起兩次止的話，美匯強勢難以持續。

另一邊廂，人行在下調逆回購利率後，一如預期下調中期信貸便利中標利率，隨後公布的一系列經濟數據弱於預期，為央行先發制人減息提供更多理據。踏入第二季度，中國經濟復甦動正在急劇放緩，在黃金周出行及去年封控低基數效應下，社會消費品零售增速正在放緩，海外訂單減少下工業生產增長走低，房地產市場低迷拖累固定投資，就業市場壓力加大，年青人失業率維持在20%以上。現時，中國當局必須出手振興市場信心，扭轉經濟的悲觀預期，以免經濟陷入自我實現增長放緩漩渦。人民幣方面，離岸價一度下挫至7.1922，但最近利空消息或已盡出，而經濟刺激政策出台及人行出手調控人民幣貶值的風險正在增加，筆者認為需要提防人民幣反彈風險。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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