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【高鐵新增班次】高鐵香港段7月1日新增長途綫至四川省、6.17起預售　同日加密短途列車班次（附班次詳情）

股市 17:19 2023/06/15

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【高鐵新增班次】高鐵香港段7月1日新增長途綫至四川省、6.17起預售　同日加密短途列車班次

高速鐵路（香港段將於7月1日（星期六）起，增設連接四川省的長途綫，3個新站點包括成都東、樂山及宜賓西，每日提供南、北行各一班列車服務。往來香港西九龍站與廣州東站、深圳北站及福田站的列車服務亦會由同日起加強。乘客可於6月17日（周六）起購買7月1日當天的列車班次車票。【高鐵車費表

高鐵列車服務每日增至182班

因應增設四川長途綫，加上個別站點的列車班次亦作輕微調整，高鐵網絡覆蓋將遍及全國69個站點，列車服務由每日164班增加至182班；當中短途列車服務為每天146班，包括89班來往深圳的列車。

新增的成都東綫是高鐵香港段繼重慶、湖南、貴陽後連接國家西南部的新綫路，而新站點成都東、樂山及宜賓西均是港人旅遊及經商的熱點。

此外，往來香港西九龍站 與廣州東站、深圳北站及福田站的列車服務亦會由7月1日起加強，每日往返廣州東站的列車班次由13班增加至19班，往返深圳北站的班次則會由49班增 至51班，而往返福田站的班次則會由30班增至38班，進一步便利日常往來 、旅遊及商務出行。

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

7月1日起高鐵短途列車時間表】及【7月1日起高鐵長途列車時間表

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編輯：陳韻妍

 

 

 

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