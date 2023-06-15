【工業指數】統計處發表第一季工業生產指數去年同比增3.9%

2023年第一季工業生產指數和工業生產者價格指數臨時統計數字 [2023年6月15日]

政府統計處發表的一項統計調查的臨時結果，2023年第一季整體製造業的工業生產指數與上年同季比較上升3.9%，而在2022年第四季則錄得0.1%的按年跌幅。2023年第一季相應的生產者價格指數與上年同季比較上升1.0%，而在2022年第四季則錄得0.3%的按年跌幅。

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2023年第一季污水處理、廢棄物管理及污染防治活動的工業生產指數與上年同季比較上升0.3%，而在2022年第四季則錄得1.8%的按年跌幅。相應的生產者價格指數繼在2022年第四季錄得1.8%的按年跌幅後，2023年第一季與上年同季比較下跌1.1%。



工業生產指數反映本地工業生產量變動的情況，即已撇除價格變動的影響。該等價格變動，是以生產者價格指數量度，這項指數是根據在同一統計調查所搜集得的選定工業產品／服務的生產者價格數據而編製。



就製造業的主要行業而言，2023年第一季的生產量與上年同季比較皆錄得升幅。食品、飲品及煙草製品業的生產量升幅最大（+5.4%），其次是紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（+2.4%）、紡織製品及成衣業（+2.0%），以及金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（+0.6%）。



按經季節性調整的數字計算，2023年第一季整體製造業的工業生產指數，較2022年第四季上升2.7%。



生產者價格指數反映本地生產價格變動的情況，它們量度生產商對其產出所收取的實際價格（即已扣除任何退回買家的折扣或回佣，並加上任何附加費用）的變動，但運輸費用和其他雜費並不包括在內。



2023年第一季的生產者價格與上年同季比較錄得升幅的行業主要有紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（+3.7%）、食品、飲品及煙草製品業（+2.4%），以及金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（+0.4%）。另一方面，錄得跌幅的行業有紡織製品及成衣業（-0.1%）。

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責任編輯：李智賢

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