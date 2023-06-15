俄軍傳等指揮官士氣講話2小時 被烏炸死100人

俄羅斯一名支持對烏克蘭開戰網絡博客聲稱，俄軍有指揮官發表士氣鼓勵講話，導致部隊等待長達兩小時。據悉，烏軍可能藉此鎖定俄軍位置，成功炸死多達100名俄軍。

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俄國媒體《莫斯科時報》周三（14日）引述撐俄開戰博客Rybar，事發於烏克蘭東部盧甘斯克地區（Luhansk）城鎮Kreminna，當時部隊正準備發動攻擊。

但據悉師指揮官打算向士兵發表士氣講話，要求部下聚集一處等候。結果部隊一等便是兩小時，非但未能聽見高層鼓勵士氣，反而引來烏軍用「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統及炮火攻擊。

有報道指烏軍攻擊導致俄軍最多100人死亡，另或高達200人受傷，可能是俄軍自開戰16個月以來最嚴重的損傷紀錄。

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名為「Two Majors」的另一名俄國博客狠批，軍方不應讓部隊逗留在一個位置長達兩小時，斥責俄軍正因為自身的「愚昧及馬虎」承受戰損。有俄軍事博主更直言，涉事指揮官理應遭槍決。

西方媒體亦報稱，部分親俄政府網紅把矛頭直指俄軍將領阿赫多夫（Zurab Akhmedov）。

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責任編輯：吳漢培