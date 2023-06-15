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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】山徑世錦賽香港隊有出色表現 黃浩聰冀有更多資源力爭下屆亞洲第一

名人薈萃 17:14 2023/06/15

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香港田徑隊上星期五（6月9日）在奧地利因斯布魯克舉行的世界山徑越野跑錦標賽有出色的表現，共三男一女一起參加長距離賽事，當中謝覺偉（阿歹）、黃浩聰（聰Sir）及曾進傑（鷹鷹）參加團體組別，三人總時間35小時19分26秒，最終奪得第14名，亞洲排名僅次第8名的日本，而日本總時間為33小時24分47秒；張敏怡（敏怡）則出戰個人組別，以第37名完成，四人都發揮留前鬥後的出色表現，後段成績排名明顯較早段高出一大截，實在不俗。

（左起）阿歹、敏怡、聰Sir及鷹鷹在奧地利世錦賽有出色表現。（圖片來源：聰Sir）

歹：一直諗住團隊捱到最後

男子個人成績方面，阿歹最終以11小時5分51秒完成，與另一日本選手一起衝線，並列第31位。跑出個人「亞洲第二」的阿歹表示，多謝不論香港或其他地方關注今次比賽的朋友，自己用了一個月來準備今次賽事，認為今次賽道大上大落亦好考技術，去到終點才知道自己的排名，成績比預期好。阿歹又指若果只是個人比賽，心態一定不會比隊際強，今次比賽一直心繫團隊，才有今次好的表現。阿歹形容今次比賽十分辛苦，「面對一個再一個嘅大山，簡直不堪回首，上到最高位置體驗到呼吸困難，不可以出力跑，碎石路很難，雪地亦要步步為營」。比賽期間阿歹曾手腳同時一起抽筋，他指之前從未試過，如何應對就是「停一停，諗一諗，用心態去捱埋佢！好辛苦但一切都值得，因為代表香港去跑！」初次去歐洲的阿歹希望未來有多些機會參加歐洲比賽，又相信香港越野跑一定可以再上一層樓。

阿歹形容今次是第一次跑雪地，第一次在比賽跌倒十多次。（圖片來源：阿歹IG專頁）

阿歹每次面對鏡頭都不忘展現笑容，甚有氣勢。（圖片來源：阿歹IG專頁）

阿歹與日本選手惺惺相惜，交換隊衣。（圖片來源：阿歹IG專頁）

Sir：不求個人突破只求順利完成

至於聰Sir以11小時20分59秒完成今次比賽，排第41位。聰Sir指比賽頭段有「塞車」，腳腕有些少扭傷情況，所以面對崎嶇落山路時要特別小心。「要提醒自己不可以再整親，因為今次是隊際，不求個人突破，只希望順利用一個合理時間完成，為隊際出一分力！」聰Sir指今次與以往比賽不同的是今次港隊派出三人男子組成隊際，三人成績都會計算在內，因此一個都不能少。「賽前我們一齊做準備、喺房間執拾指定裝備、去超市買補給品等。跑嘅時候雖然看不到隊友，但都會諗住及擔心佢哋。最後18公里的補給站見到鷹鷹太太Angel時，我亦即時問及隊友鷹鷹的狀態，知道他仍然繼續相差不遠，我就安心，這種體驗在個人比賽是不會有的。」

聰Sir形容今次完成時間合理，盡力不要令自己再次受傷。（圖片來源：聰Sir）

講到未來比賽目標，聰Sir沒有隨隊回港，繼續留在歐洲備戰下月初的VDA 100英里山賽賽事，目標是跑入前五名走上頒獎台，但有一定難度，要試過路才知機會如何。八月底聰Sir雖然不會參加UTMB，但亦會前往為香港隊友支援，接著九月會參加TDG 330公里比賽，這個24000米累積攀升的比賽將為聰Sir帶來一定挑戰。

鷹鷹：帶病上陣逐步追上去

鷹鷹則以第88位完成今次比賽，時間12小時52分36秒。鷹鷹表示自五月英國鐵人比賽回港後，感冒了整個星期，今次比賽亦算帶病上陣，自己落山未能發揮高水準表現，若狀態正常，相信應可快多半小時左右。「一開始上到海拔2000米時有些頭痛，雙腳無力加上太凍，反而落到海拔1000米時正常些少，可以發力因此追回不少時間。他又指今次完賽率很低，因為比賽難度高，每個檢查站截止時間亦要求很嚴。」

他指聰Sir 及阿歹形容上次泰國世錦賽難度是二至三星，今次難度屬四星至四星半，特別是落山路段及碎石路需要一定技術，香港很少這些路段。事實上，今次長距離比賽最終只有122名男選手完成賽事，39名未能完成；女子組亦只得69名完賽，60名需要中途退下。「因為今年賽事在歐洲舉行，天氣賽道及海拔較高，歐洲選手會相對有利。」

鷹鷹又指團隊比賽雖然各有各跑，事前明白贏的機會不大，但大家都想比賽排名能高些少，亦知道過程中隊友不斷關心自己表現，就是因為隊制比賽所以捱到最後。鷹鷹透露下半年會玩三場鐵人賽事，以及UTMB PTL 逾300多公里的活動，之前亦有參加過，但想再表現好一點。

鷹鷹相信如果狀態理想，自己可以早半小時抵達終點。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

冀下次有更多新人參與　採更進取策略　

講到香港山賽跑手的未來發展，鷹鷹寄望田總能夠讓更多年青運動員出賽：「我們三個都算遲起步，希望年青一代的跑山運動員也能夠有機會代表香港出外比賽，不像今次大家三四十歲才能參與，他們早些汲收有關經驗，對香港日後越野跑比賽的發展會有很大幫助。」聰Sir早前在IG帖文提到如果可以有更多參賽者，「比多啲新人衝快做時間，舊人做防線」就可以更好，他在訪問進一步解釋：「今次香港隊際要計晒三人，所以要走得穩不可以太進取。但假如有多幾個新人走快啲，試下可唔可以突圍，即使唔得仲有我哋舊人用穩陣嘅時間頂住，咁嘅策略就有機會令我哋做快啲隊際時間，但只得三人就承擔不到這個風險。日本隊都用這個策略（作者按：日本隊其中一名選手一開始就快放，並以第一名衝過第一個檢查站，但其後未能完成賽事），所以要贏日本隊，除了要提升個人實力之外，團隊資源上都要多些才有機會贏，希望下屆可以做到，力爭隊際亞洲第一！」

今次參賽的港隊健兒都希望日後會有更多山界跑手代表香港出戰。（圖片來源：聰Sir）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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