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Gordon Ramsay餐廳一個漢堡賣842元 被批「味道同巨無霸差不多」

環球社會熱點 08:05 2023/06/16

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英國名廚Gordon Ramsay在倫敦Harrods百貨公司設有餐廳Gordon Ramsay Burger，但餐廳一個漢堡要價高達85英鎊（約842港元）。有網民批評，該款漢堡味道並未比巨無霸好，但後者只售3.69英鎊（約37港元）。

英名廚炸魚薯條一份賣341元 得8條薯條被批荒謬 【下一頁】

Gordon Ramsay餐廳出售的漢堡用料昂貴，不但採用Harrods肉店提供的新鮮和牛牛肉，其他材料更包括意大利綿羊奶松露芝士、蘑菇肉醬、新鮮黑松露、牛肝菌蛋黃醬、12年黑醋及西洋菜。

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但漢堡卻遭大量網民狠批，不但價格昂貴，味道更不比巨無霸優秀。網民更指，餐廳服務緩慢且混亂，侍應未有重新檢查訂單。網民直言，餐廳遠未達他對Gordon Ramsay餐廳的期望標準，猶如感覺自己只是下單一個巨無霸。

約翰連儂「復出」為披頭四新歌獻聲 全靠AI抽取聲音 【下一頁】

另外亦有網民引用電影《秘境探險》（Uncharted）諷刺指，留意到Gordon Ramsay最近參演一套同名劇集，若他在現實世界會想到方法，製作售價低於85英鎊漢堡。（按：Uncharted亦有無人涉足的意思）

據悉餐廳亦出售素食漢堡，售價為22.5英鎊（約223港元），羊肉漢堡亦要價35英鎊（約346.7港元），其他出售食物包括黑松露薯條和奶昔，分別要價12.5英鎊（約124港元）及13.5英鎊（約133.7港元）。

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責任編輯：李俊儀

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