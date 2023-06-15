紐西蘭第一季度經濟陷入衰退 有一半行業產出都收縮

周四（15日）的數據顯示，由於第一季度經濟萎縮，紐西蘭陷入衰退，這降低了中央銀行需要進一步加息的風險，但為政府的連任希望帶來了新的不利因素。

3月份國內生產總值(GDP)與分析師預期的0.1%的萎縮相符，但遠低於紐西蘭儲備銀行(RBNZ)預測的0.3%的增長。此外，第四季度GDP從下降0.6%修正為收縮0.7%。

數據公佈後，紐西蘭元下滑0.2%，至0.6197美元，因為數據符合市場預期，並為央行無需進一步加息的立場提供了動力。



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紐西蘭統計局的數據顯示，經濟的疲軟具有廣泛的基礎，該國一半的行業產出都在收縮。 1月和2月在奧克蘭發生的兩次大的龍卷風和山洪的影響損害了增長。

西太平洋銀行高級經濟學家Michael Gordon認為紐西蘭經濟正在失去動力，但又稱需要觀察情況是否已經放緩到足以回到低而穩定的通脹道路上。

紐西蘭的就業仍然強勁，限制了經濟衰退環境對許多人的影響。

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然而，雖然在連續兩個季度的收縮後，經濟衰退仍然是技術性的，但在紐西蘭即將於10月舉行大選時，它已成為一個重要的政治問題，選民們正在為更高的生活成本而奮鬥。紐西蘭的通貨膨脹率為6.7%，遠遠高於央行1%至3%的目標範圍。

經濟學家說，有跡象表明通貨膨脹的勢頭正在放緩，這將受到央行的歡迎，央行曾表示，它正試圖設計一場經濟衰退，以控制通貨膨脹，這是自1999年引入現金利率以來最積極的政策收緊。

自2021年10月以來，現金利率已經上升了525個基點，目前處於14年來的最高水平，即5.5%，而央行在5月的最後一次會議上表示，現金利率現在已經達到了頂峰。

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記者：張瑋婷