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英國會派對門調查報告 斥約翰遜多次故意誤導國會

環球政治 16:59 2023/06/15

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英國國會特權委員會周四（15日）發表「派對門」調查報告，指前首相約翰遜（Boris Johnson）多次故意誤導國會，建議暫停其國會職務90日。約翰遜上周已辭任國會議員，並批評委員會成員不公，是蓄意要將其逐出國會。

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英國2020年實施封城措施期間，時任首相約翰遜參與首相府的生日派對和聚會，被指違反限聚令等防疫限制，其後於去年7月辭任首相。

國會下議院特權委員會自去年6月以來，一直調查派對門事件，周四發表長約3萬字的報告。

報告指約翰遜在最重要的議題上多次誤導下議院，犯下嚴重的藐視罪。

委員會斥責約翰遜當時為政府最高級別的首相，令藐視程度更嚴重，形容首相故意誤導下議院為史無前例的事。

約翰遜上周收到調查結果的預先通知後，已率先辭去議員職務，並批評委員會成員試圖將其逐出國會。

委員會成員於報告斥責，約翰遜除了批評委員會程序的公正性外，又以非常強烈、甚至尖酸刻薄的措辭，攻擊委員會成員的正直、誠信和榮譽。

報告指，約翰遜攻擊委員會履行經民選產生的下議院職權，相當於攻擊民主制度，認為他這方面的行為也構成嚴重的進一步藐視。

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報告建議暫停約翰遜的國會議員職務90日，遠超可觸發議席補選所需的10日門檻。

委員會提供的懲處理由包括，約翰遜屢次藐視國會，試圖通過故意誤導國會、違反保密責任、指責委員會、參與辱駡和企圖恐嚇委員會的活動，來破壞國會進程。

由於約翰遜已辭職，不再適用停職處罰。但委員會表示，約翰遜不應獲得通常授予前國會議員、可進入國會的通行證。

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責任編輯：鄭錦玲

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