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【中國經濟】高盛：內地第二季實際GDP增長存在下行風險　料最快明日推刺激經濟措施

宏觀解讀 17:01 2023/06/15

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【中國經濟】高盛：內地第二季實際GDP增長存在下行風險　料最快明日推刺激經濟措施

中國5月零售固投數據遜預期，工業增加值符預期。高盛表示，5月活動數據略弱於預期，再加上高頻跟踪指標，顯示第二季度的連續增長勢頭較第一季度顯著減弱，預計第二季實際GDP增長存在下行風險，並估計政府最快明日推刺激經濟措施。

高盛指，內地5月份工業生產按年增速較4月份有所放緩，主要原因是汽車和通用設備產出增長放緩。由於基數效應變得不那麼有利，5月份零售額和服務業產出指數均較4月份按年下降。受房地產和服務相關投資增長放緩拖累，5月份固定資產投資增速也較4月份有所下降，低於預期。 5月份與房地產相關的活動增長顯著減弱，儘管基數效應仍然有利且住房市場持續寬鬆，尤其是新屋銷售和竣工。

該行又指，儘管全國失業率穩定，但由於季節性因素，青年失業率將進一步上升，並預計未來幾個月將在畢業季期間走高。

展望未來，由於上海去年6月解除封鎖，在基數效應之下，經濟數據將在6月至7月轉為不利，並拖累經濟活動的按年增長，而近期和未來的寬鬆政策措施可能需要時間才能發揮作用。

料最快明推刺激經濟措施

高盛認為中國第二季度實際GDP增長預測（年化季按季增長4.9%）存在下行風險，但第三季度GDP預測存在一些上行風險（年化季按季 5.3%）。

為了抵消經濟的持續疲軟，例如房地產行業、青年失業率和消費者信心，該行預計未來幾個月將有更多有針對性的需求側寬鬆措施，並最早可能在明天（16日）宣布，特別是在財政和住房方面，儘管刺激的規模應該小於之前的寬鬆周期。

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編輯：姚卓然

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