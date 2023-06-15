【香港經濟】香港首季工業生產指數按年升3.9%　紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業價格升幅最大

▲ 【香港經濟】香港今年首季整體製造業的工業生產指數按年升3.9% 紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業價格升幅最大

政府統計處公布，今年第一季整體製造業的工業生產指數按年升3.9%，按季則升1%，而去年第四季工業生產指數按年則跌0.1%。按經季節性調整的數字計算，第一季整體製造業的工業生產指數按年升2.7%。

就製造業的主要行業而言，第一季生產量按年皆錄得升幅。食品、飲品及煙草製品業的生產量升幅最大（+5.4%），其次是紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（+2.4%）、紡織製品及成衣業（+2.0%），以及金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（+0.6%）。

生產者價格方面，按年錄得升幅的行業主要有紙製品、印刷及已儲錄資料媒體複製業（+3.7%）、食品、飲品及煙草製品業（+2.4%），以及金屬、電腦、電子及光學產品、機械及設備業（+0.4%）。另一方面，錄得跌幅的行業有紡織製品及成衣業（-0.1%）。

相關文章：【香港經濟】本港4月零售銷售按年升15% 珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升幅逾75%居首

相關文章：【香港經濟】香港首季實質GDP增長2.7% 政府經濟顧問：全年旅客有可能恢復至疫情前8至9成水平（第二版）

編輯：陳韻妍