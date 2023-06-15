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歐盟同意修正AI法規草案 支持更嚴厲規則

環球政經 16:42 2023/06/15

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歐盟已就人工智能（AI）法規草案的修正案達成一致，其中包括禁止在生物識別監控中使用AI，並要求ChatGPT等生成型AI系統披露AI生成的內容。

修正案還要求使用生成式工具的公司披露有版權的材料，並要求高風險的AI應用接受基本權利和環境影響評估。

微軟（MSFT）和IBM對此舉表示歡迎，但期望進一步完善立法。在規則草案成為法律之前，當局現須與歐盟國家就細節談判。在目前的草案中，可能影響選舉的AI系統和大型社交媒體平台使用的系統被列為高風險，像Meta（META）和Twitter就屬於這項分類。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

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歐盟行業主管Thierry Breton強調，面對AI的社會、倫理和經濟問題，須迅速採取行動並承擔責任。他計劃與Meta行政總裁朱克伯格和OpenAI的Sam Altman會面，討論AI法案草案。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

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撰文 : 林斯凱

社交平台 雲端 Meta 朱克伯格 選舉 歐盟 人工智能 Twitter 行業 經濟

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